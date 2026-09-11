Στα τέλη Μαΐου, Hamilton και Russell είχαν αποκαλύψει το πρώτο μοντέλο της νέας, super exclusive γκάμας της Mercedes-AMG που ακούει στο όνομα Mythos. Τότε το μοντέλο ήταν το PureSpeed, ένα κάμπριο εμπνευσμένο από την F1, το οποίο μάλιστε έιχε μέχρι και Halo και θα κατασκευαστεί σε 250 μονάδες.

Σήμερα η εταιρία παρουσίασε το δεύτερο μοντέλο της σειράς Mythos το οποίο είναι άκρως πιο σπάνιο, μιας και θα περάσει τη γραμμή παραγωγής μόλις 30 φορές, ενώ είναι ήδη sold out. Ο λόγος για τη νέα CLE 646 Spezialanfertigung.

V8, 646 ίπποι και πίσω κίνηση

Στην καρδιά της CLE 646 βρίσκεται μια σημαντικά εξελιγμένη εκδοχή του γνωστού M177 EVO V8 biturbo των 4,0 λίτρων. Ο κινητήρας αποδίδει 645 ίππους και μέγιστη ροπή 850 Nm, διαθέσιμη από τις 2.500 έως τις 4.500 σ.α.λ. Για να διατηρούνται οι θερμοκρασίες υπό έλεγχο ακόμη και σε ιδιαίτερα απαιτητική χρήση, το AMG διαθέτει ενισχυμένο σύστημα ψύξης με ξεχωριστά κυκλώματα για τον κινητήρα, τον αέρα υπερπλήρωσης και το λάδι του κιβωτίου, ενώ ψύχονται και τα εξαρτήματα του συστήματος 48V.

Την ηχητική εμπειρία αναλαμβάνει μια ειδικά διαμορφωμένη εξάτμιση υψηλής απόδοσης, με εξαρτήματα από τιτάνιο και συνεργασία με την Akrapovič.

Η μεγάλη έκπληξη, ωστόσο, βρίσκεται στον τρόπο με τον οποίο περνά η ισχύς στον δρόμο. Η Mercedes-AMG εγκαταλείπει το σύστημα τετρακίνησης 4MATIC+ του βασικού αυτοκινήτου και μετατρέπει τη CLE 646 σε ένα αποκλειστικά πισωκίνητο θηρίο. Ένα ηλεκτρονικά ελεγχόμενο μπλοκέ διαφορικό στον πίσω άξονα αναλαμβάνει να διαχειριστεί τη ροπή μεταξύ των δύο πίσω τροχών. Το κιβώτιο είναι αυτόματο εννέα σχέσεων.

0-100χλμ./ώρα σε 3,9 δευτερόλεπτα

Η Mercedes-AMG αναφέρει 0-100 σε 3,9 δευτερόλεπτα, ενώ για τα 200χλμ./ώρα από στάση χρειάζεται μόλις 11,4 δευτερόλεπτα, με την τελική ταχύτητα να φτάνει τα 310χλμ./ώρα.

Widebody και ανθρακονήματα παντού

Η Mercedes-AMG έχει δημιουργήσει ένα πολύ πιο widebody αμάξωμα, με σημαντικά φαρδύτερα μετατρόχια, νέα εμπρός και πίσω τμήματα και εκτεταμένη χρήση ανθρακονημάτων. Νέα είναι η εμπρός ποδιά, το splitter, το καπό, τα φαρδύτερα φτερά, οι πλευρικές επενδύσεις, η οροφή και ο πίσω διαχύτης. Από carbon είναι επίσης κατασκευασμένη η ενισχυμένη πίσω πόρτα του πορτμπαγκάζ, όπως και η μεγάλη σταθερή πίσω αεροτομή. Τα πίσω πλαϊνά και το πίσω παρμπρίζ είναι κατασκευασμένα από πολυκαρβονικό υλικό, συμβάλλοντας περαιτέρω στη μείωση του βάρους. Συνολικά, η CLE 646 έχει χάσει περίπου 170 κιλά σε σχέση με τη συμβατική έκδοση, με το τελικό βάρος να διαμορφώνεται στα 1.895 κιλά.

Ανάρτηση για δρόμο και πίστα

Το πλαίσιο έχει δεχθεί εκτεταμένες επεμβάσεις, με τη Mercedes-AMG να συνεργάζεται με την KW automotive για την εξέλιξη μιας ειδικής coilover ανάρτησης. Τα αμορτισέρ διαθέτουν τέσσερις ανεξάρτητες ρυθμίσεις, επιτρέποντας στον οδηγό να προσαρμόσει ξεχωριστά τη συμπεριφορά τους σε συμπίεση και επαναφορά, τόσο σε χαμηλές όσο και σε υψηλές ταχύτητες λειτουργίας. Στην πέδηση αναλαμβάνει ένα μεγάλο σύστημα carbon-ceramic, με εξαπίστονες δαγκάνες εμπρός και μονοπίστονες πίσω. Τα εμπρός κεραμικά δισκόφρενα έχουν διάμετρο 420 mm, ενώ πίσω χρησιμοποιούνται δίσκοι 360 mm.

Η ίδια πιστάδικη φιλοσοφία συνεχίζεται και στο εσωτερικό.

Τα πίσω καθίσματα έχουν αφαιρεθεί, όπως και μέρος της ηχομόνωσης, ενώ το ηχοσύστημα έχει απλοποιηθεί για εξοικονόμηση βάρους. Στη θέση τους βρίσκονται ελαφριά bucket καθίσματα, ενώ το προαιρετικό πακέτο Performance προσθέτει ζώνες έξι σημείων. Οι επενδύσεις των θυρών είναι επίσης κατασκευασμένες από carbon, ενώ το τιμόνι διαθέτει επένδυση μικροϊνών και επίπεδο κάτω μέρος, σε λογική εμπνευσμένη από τον μηχανοκίνητο αθλητισμό. Ακόμη και ο εξοπλισμός άνεσης έχει περιοριστεί, καθώς στο όνομα της οδηγικής εμπειρίας έχουν αφαιρεθεί διάφορες λειτουργίες υποβοήθησης και άνεσης.