Μπορεί η ίδια η Honda να μην το τόλμησε, όμως ο οίκος Pininfarina σε συνεργασία με τη JAS Motorsport, το έκαναν ήδη πράξη. Ο λόγος για την πιο ολοκληρωμένη και εντυπωσιακή επανερμηνεία (restomod) της 1ης γενιάς του θρυλικού NSX που είχε παρουσιαστεί το 1990.

Οι φωτογραφίες που δημοσιεύτηκαν, δείχνουν πως το σύγχρονο μοντέλο δεν απομακρύνεται πολύ από το αρχικό σχεδιαστικό καλούπι του NSX, αλλά ταυτόχρονα προσθέτει το κάτι παραπάνω. Έτσι, παραμένει το μαύρο κάλυμμα, τα αναδυόμενα φώτα, η πίσω αεροτομή και φυσικά το χαρακτηριστικό πίσω φωτιστικό σώμα.

Από την άλλη, το νέο NSX Tensei διαθέτει αμάξωμα κατασκευασμένο από ανθρακονήματα, είναι αρκετά πιο μυώδες από το αρχικό, ενώ ξεχωρίζουν οι μεγαλύτερες εισαγωγές αέρας στο πίσω μέρος, αλλά και ένα αεραγωγός στο μπροστινό καπό (φόρος τιμή στην ισχυρή έκδοση NSX-R NA2).

Η Pinininfarina δεν έχει αποκαλύψει για την ώρα το εσωτερικό του αυτοκινήτου, αλλά λέει ότι είναι ένα πλήρως λειτουργικό αυτοκίνητο δρόμου παρά ένα φουτουριστικό concept.

Κάτω από το καπό του πάντως, υπάρχει μία βελτιωμένη έκδοση του V6 κινητήρα της Honda με ιπποδύναμη πολύ μεγαλύτερη από τους 270 ίππους που απέδιδε το αρχικό μοντέλο (χωρίς να αποκαλύπτεται το νούμερο). Μάλιστα η ισχύς συνεχίζει να περνάει αποκλειστικά στους πίσω τροχούς μέσω ενός χειροκίνητου κιβωτίου 6 σχέσεων.

Το Pininfarina Tensei έχει παρουσιαστεί ιδιωτικά σε επιλεγμένους πελάτες στο Fuji Speedway φορώντας σήματα της JAS, μία κίνηση που δείχνει πως το μοντέλο πιθανότατα θα περάσει τη γραμμή παραγωγής πολύ σύντομα. Πάντως, η επίσημη παγκόσμια αποκάλυψη του αναμένεται τους πρώτους μήνες του 2026, ενώ να θυμίσουμε πως και η εταιρία Italdesign ετοιμάζεται να παρουσιάσει σύντομα την δική της σύγχρονη εκδοχή του ιαπωνικού θρύλου.