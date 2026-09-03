Στα ηλεκτρικά αυτοκίνητα, η αποδοτικότητα δεν αφορά μόνο την ενέργεια που μπορεί να αποθηκεύσει η μπαταρία. Εξίσου σημαντικό είναι το πώς το ίδιο το αυτοκίνητο διαχειρίζεται αυτή την ενέργεια σε κάθε φάση της κίνησής του. Και εδώ έρχεται η αναγεννητική πέδηση, μία από τις βασικές τεχνολογίες των σύγχρονων ηλεκτρικών αυτοκινήτων. Πρόκειται για ένα σύστημα που αξιοποιεί την επιβράδυνση του οχήματος, ώστε μέρος της κινητικής ενέργειας που διαφορετικά θα χανόταν να επιστρέψει στην μπαταρία και να μπορεί να χρησιμοποιηθεί ξανά για την κίνηση.

Πώς λειτουργεί η αναγεννητική πέδηση;

Σε ένα συμβατικό αυτοκίνητο, η επιβράδυνση βασίζεται κυρίως στην τριβή ανάμεσα στα τακάκια και τους δίσκους των φρένων. Ένα σημαντικό μέρος της κινητικής ενέργειας του αυτοκινήτου μετατρέπεται έτσι σε θερμότητα και ουσιαστικά χάνεται στο περιβάλλον.

Σ’ ένα ηλεκτρικό αυτοκίνητο όμως, κατά την επιβράδυνση ο ηλεκτροκινητήρας μπορεί να αντιστρέψει τον τρόπο λειτουργίας του και να λειτουργήσει ως γεννήτρια. Αντί να καταναλώνει ηλεκτρική ενέργεια για να κινήσει τους τροχούς, αξιοποιεί την περιστροφή τους για να παράγει ηλεκτρική ενέργεια. Η ενέργεια αυτή διοχετεύεται προς την μπαταρία και αποθηκεύεται, στον βαθμό που οι συνθήκες λειτουργίας το επιτρέπουν.

Η διαδικασία με απλά λόγια

Επιβράδυνση: Ο οδηγός αφήνει το πεντάλ επιτάχυνσης ή πατά το φρένο.

Ο ηλεκτροκινητήρας γίνεται γεννήτρια: Η περιστροφή των τροχών αξιοποιείται ώστε ο ηλεκτροκινητήρας να μετατρέψει μέρος της κινητικής ενέργειας σε ηλεκτρική.

Η ενέργεια επιστρέφει στην μπαταρία: Το Battery Management System (BMS) διαχειρίζεται την ενέργεια που επιστρέφει στην μπαταρία και ελέγχει τη διαδικασία με βάση την κατάσταση και τις συνθήκες λειτουργίας της.

Το Battery Management System (BMS) παρακολουθεί συνεχώς την κατάσταση της μπαταρίας, μεταξύ άλλων το επίπεδο φόρτισης και τη θερμοκρασία της, ώστε η ενέργεια που επιστρέφει να αποθηκεύεται με ασφάλεια και αποτελεσματικότητα. Αυτό σημαίνει ότι η ένταση της αναγεννητικής πέδησης δεν είναι πάντοτε ίδια. Το αυτοκίνητο προσαρμόζει τη λειτουργία του ανάλογα με τις συνθήκες.

Τι αισθάνεται ο οδηγός όταν αφήνει το πεντάλ;

Όταν ο οδηγός αφήνει το πεντάλ επιτάχυνσης, το αυτοκίνητο μπορεί να αρχίσει να μειώνει την ταχύτητά του πιο αισθητά. Ο λόγος είναι ότι ο ηλεκτροκινητήρας περνά σε λειτουργία ανάκτησης ενέργειας. Η ένταση αυτής της επιβράδυνσης εξαρτάται από τη ρύθμιση και τη στρατηγική λειτουργίας κάθε μοντέλου. Στα σύγχρονα ηλεκτρικά αυτοκίνητα, η αναγεννητική πέδηση συνεργάζεται παράλληλα με το συμβατικό σύστημα φρένων, ώστε η επιβράδυνση να παραμένει ομαλή, προβλέψιμη και ασφαλής. Με λίγη εξοικείωση, ο οδηγός μπορεί να μάθει να χρησιμοποιεί περισσότερο το πεντάλ επιτάχυνσης για να ελέγχει όχι μόνο την επιτάχυνση αλλά και ένα σημαντικό μέρος της επιβράδυνσης. Αυτό είναι και το βασικό στοιχείο πίσω από τη λεγόμενη one pedal οδήγηση.

Γιατί η πόλη είναι ιδανική για την ανάκτηση ενέργειας;

Η αστική οδήγηση χαρακτηρίζεται από φανάρια, διασταυρώσεις, κυκλοφοριακή συμφόρηση και συχνές επιβραδύνσεις δημιουργούν πολλές διαφορετικές στιγμές κατά τις οποίες το αυτοκίνητο μπορεί να ανακτήσει μέρος της κινητικής του ενέργειας. Στον αυτοκινητόδρομο, αντίθετα, όπου η ταχύτητα παραμένει για μεγαλύτερα χρονικά διαστήματα σχετικά σταθερή, οι ευκαιρίες για ανάκτηση είναι σαφώς λιγότερες..

Στην περίπτωση του AION V, για παράδειγμα, η επίσημη μικτή αυτονομία φτάνει έως τα 510χλμ. WLTP, ενώ η αστική αυτονομία μπορεί να είναι σημαντικά υψηλότερη.

Γιατί δεν ανακτάται πάντα η ίδια ποσότητα ενέργειας;

Όταν η μπαταρία βρίσκεται πολύ κοντά στο 100% της φόρτισης, το διαθέσιμο περιθώριο για την αποθήκευση επιπλέον ενέργειας είναι μικρότερο. Σε αυτή την περίπτωση, το σύστημα μπορεί να περιορίσει προσωρινά την ένταση της ανάκτησης. Αντίστοιχα, πολύ χαμηλές ή πολύ υψηλές θερμοκρασίες μπορούν να οδηγήσουν σε διαφορετική διαχείριση της διαδικασίας, με στόχο την προστασία της μπαταρίας και τη διατήρηση της σωστής λειτουργίας της.

Οι βασικοί παράγοντες που επηρεάζουν την ανάκτηση

Κατάσταση φόρτισης της μπαταρίας

Θερμοκρασία της μπαταρίας

Ταχύτητα του οχήματος

Ρύθμιση οδήγησης

Πώς λειτουργεί στα AION V και AION UT;

Η ανάκτηση ενέργειας αποτελεί μέρος της ηλεκτρικής αρχιτεκτονικής και των δύο μοντέλων της GAC AION που διατίθενται στην ελληνική αγορά. Η βασική αρχή λειτουργίας είναι κοινή, όμως η ένταση και ο τρόπος διαχείρισης της ανάκτησης προσαρμόζονται στη φιλοσοφία και τις ρυθμίσεις κάθε μοντέλου.

AION V

Το AION V διαθέτει μπαταρία 75,26 kWh LFP και προσφέρει έως 510χλμ. WLTP. Στο πρόγραμμα Economy, το μοντέλο διαθέτει αυξημένο επίπεδο ανάκτησης ενέργειας και δυνατότητα single-pedal οδήγησης. Η συγκεκριμένη λειτουργία μπορεί να είναι ιδιαίτερα χρήσιμη στην πόλη, όπου οι συχνές επιβραδύνσεις δημιουργούν περισσότερες ευκαιρίες για ανάκτηση ενέργειας.

AION UT

Το AION UT χρησιμοποιεί μπαταρία 60 kWh LFP και προσφέρει έως 430χλμ. WLTP. Περιλαμβάνεται ρυθμιζόμενο σύστημα αναγεννητικής πέδησης, επιτρέποντας στον οδηγό να προσαρμόζει την ένταση της ανάκτησης ανάλογα με τις συνθήκες οδήγησης και τις προσωπικές του προτιμήσεις.

Η ενέργεια δεν σταματά όταν αφήνουμε το γκάζι. Στα AION V και AION UT, αυτή η λογική αποτελεί μέρος της συνολικής προσέγγισης της GAC AION στην ηλεκτροκίνηση, με την ανάκτηση ενέργειας να μετατρέπει ένα μέρος της επιβράδυνσης από απώλεια σε μια νέα ευκαιρία για αποδοτικότερη κίνηση.