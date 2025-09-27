Επιμέλεια: Γιώργος Παλληκάρης

Χθες, η γερμανική εφημερίδα Bild δημοσίευσε πως η αυτοκινητοβιομηχανία BMW ανακάλυψε ένα σοβαρό ελάττωμα σε εκατοντάδες χιλιάδες μοντέλα της, το οποίο μπορεί να οδηγήσει σε ξαφνική πυρκαγιά.

Πιο συγκεκριμένα, ανακαλύφθηκε πως σε όσα μοντέλα παρήχθησαν από τον Σεπτέμβριο του 2015 έως τον ίδιο μήνα του 2021, υπάρχει περίπτωση να διεισδύσει νερό στο σύστημα της μίζας και να προκληθεί βραχυκύκλωμα. Ένα βραχυκύκλωμα το οποίο μπορεί να οδηγήσει σε υπερθέρμανση της μίζας, κάτι που θα μπορούσε εύκολα να προκαλέσει πυρκαγιά (δείτε το θέμα ΕΔΩ).

Το πιο ανησυχητικό από όλα, είναι ότι η εταιρία ανακάλυψε πως η πυρκαγιά μπορεί να ξεκινήσει ακόμα και εάν το όχημα είναι σταθμευμένο. Για αυτό το λόγο, συμβουλεύει τους ιδιοκτήτες των πανάκριβων μοντέλων της να σταθμεύουν σε εξωτερικούς χώρους και μακριά από κτίρια και άλλα οχήματα μέχρι να ελεγχθεί το όχημα τους.

Θυμίζουμε πως μέχρι τώρα η ανάκληση αφορά συνολικά 331.000 οχήματα σε Ευρώπη και Αμερική. Όλοι οι ιδιοκτήτες θα ενημερωθούν προσωπικά από την εταιρία ενώ ακόμα εξετάζεται το είδος της επισκευής. Είτε αυτή είναι αλλαγή μίζας είτε η τοποθέτηση μεγαλύτερης μπαταρίας.