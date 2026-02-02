Το Τμήμα Γενικής Ασφάλειας Προϊόντων της Διεύθυνσης Ασφάλειας και Συμμόρφωσης Βιομηχανικών Προϊόντων, ανακοινώνει ότι η κατασκευάστρια εταιρεία BMW σε συνεργασία με την εταιρεία BMW HELLAS AE, (Γενικό Αντιπρόσωπο και Εισαγωγέα των αυτοκινήτων BMW και ΜΙΝΙ στην Ελλάδα), εκτελεί πρόγραμμα ανάκλησης σε οχήματα BMW X3 G45.

Η συγκεκριμένη καμπάνια ανάκλησης περιλαμβάνει 247 επηρεαζόμενα οχήματα και αφορά σε αυτοκίνητα BMW σειράς G45 που έχουν εισαχθεί στην Ελλάδα από τον Επίσημο Εισαγωγέα καθώς και ίδια οχήματα, τα οποία έχουν τυχόν εισαχθεί από τρίτους στην Ελλάδα. Σύμφωνα με τον κατασκευαστή, στα επηρεαζόμενα οχήματα, λόγω λανθασμένων σημάτων του αισθητήρα ροπής, ενδέχεται το λογισμικό να δώσει οδηγία για ακούσια κίνηση του τιμονιού του οχήματος.

Αυτό θα μπορούσε να οδηγήσει σε ελαφρώς αυξημένες δυνάμεις διεύθυνσης και σε μια τέτοια περίπτωση ο οδηγός πρέπει να ασκήσει μεγαλύτερη δύναμη και ροπή για την διεύθυνση του οχήματος. Ως εκ τούτου κρίνεται σκόπιμη και απαραίτητη, η διαδικασία προγραμματισμού και λογισμικής αναβάθμισης όλων των ηλεκτρονικών μονάδων των επηρεαζόμενων οχημάτων.

Βίντεο από ιδιοκτήτη BMW X3 στην Αμερική, που φαίνεται να έχει επηρεαστεί από το ίδιο πρόβλημα λογισμικού (πραγματοποιείται και στις Η.Π.Α. ανάκληση), και μέχρι τις τώρα μαρτυρίες, φαίνεται πως το πρόβλημα εντοπίζεται μόνο όταν το όχημα είναι σταθμευμένο.

Οι ιδιοκτήτες/κάτοχοι των εμπλεκόμενων οχημάτων θα ενημερωθούν εγγράφως, με προσωπική επιστολή, ώστε να προσέλθουν, στον πλησιέστερο Συνεργάτη του Δικτύου Εξουσιοδοτημένων Επισκευαστών οχημάτων BMW ανά την Ελλάδα, για να λάβουν χώρα οι δέουσες ενέργειες.