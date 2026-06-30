Αναρτήθηκαν στην ελληνική ιστοσελίδα οι τιμές του ολοκαίνουργιου Renault Twingo, ενός αυτοκινήτου που υπόσχεται να βοηθήσει πρακτικά στο χάος που επικρατεί το τελευταίο διάστημα στις μεγάλες πόλεις. Για αυτόν ακριβώς το λόγο έχει μήκος 3.79μ. πλάτος 1.72μ. ύψος 1.49μ. ενώ έχει ιδιαίτερα μικρό κύκλο στροφής, στα 9.87μ. ώστε να κάνει τις μανούβρες… παιχνιδάκι. Ταυτόχρονα η ζυγαριά δείχνει 1.200 κιλά, με τα 212 να ανήκουν στην μπαταρία.

Το νέο Twingo προσφέρει θέσεις για 4 ενήλικες και πορτοπαγκάζ στα 360λτ. όμως ο άσσος στο μανίκι του είναι το γεγονός πως οι πίσω θέσεις, είναι συρόμενες και επιτρέπουν στον καθένα να διαμορφώνει ανάλογα τον χώρο στο εσωτερικό.

Με αρκετές καμπύλες και μισοφέγγαρα LED (μπροστά και πίσω), η εταιρία κατάφερε να παντρέψει στοιχεία της πρώτης γενιάς με τις μοντέρνες απαιτήσεις του σήμερα. Παράλληλα το μοντέλο διατίθεται σε έξι ζωηρά χρώματα και στις εκδόσεις evolution και techno.

Η funky εικόνα περνάει και στο εσωτερικό, όπου υπάρχει ψηφιακός πίνακας οργάνων 7 ιντσών, αλλά και μία κεντρική οθόνη αφής 10 ιντσών. Ευτυχώς, για βασικές λειτουργίες υπάρχουν και φυσικοί διακόπτες, ενώ το παρών δίνουν και αρκετές θέσεις για μικροαντικείμενα.

Σε δύο εξοπλιστικές εκδόσεις από 19.490 ευρώ (χωρίς την κρατική επιδότηση)

Κάτω από το αμάξωμα βρίσκεται ένας ηλεκτροκινητήρας ισχύος 80 ίππων, ο οποίος συνδυάζεται με μπαταρία χωρητικότητας 27,5 kWh. Σύμφωνα με τη Renault, η αυτονομία φτάνει έως και τα 263 χιλιόμετρα βάσει του κύκλου WLTP, ενώ η μέση κατανάλωση περιορίζεται στις 12.2 kWh/100χλμ. Η τελική ταχύτητα είναι στα 130 χλμ./ώρα, την ώρα που το 0-100 έρχεται σε 12.1 δευτ.

Στον τομέα της φόρτισης, το μοντέλο υποστηρίζει ταχυφόρτιση DC έως 50 kW, με τη μπαταρία να ανακτά ενέργεια από το 10% έως το 80% σε μόλις 28 λεπτά.

Όσοι επιλέξουν φόρτιση AC μέσω του ενσωματωμένου φορτιστή 6,6 kW, θα χρειαστούν 4 ώρες και 15 λεπτά για φόρτιση από το 10% έως το 100%. Με φορτιστή 11 kW, ο απαιτούμενος χρόνος μειώνεται στις 2 ώρες και 45 λεπτά, ενώ με φορτιστή 22 kW η ίδια διαδικασία ολοκληρώνεται σε μόλις 1 ώρα και 55 λεπτά. Η φόρτιση μπορεί να πραγματοποιηθεί και μέσω απλής οικιακής πρίζας, με μια παροχή 10A να απαιτεί 8 ώρες και 50 λεπτά για την αναπλήρωση της μπαταρίας από το 15% στο 80%. Αντίστοιχα, με πρίζα 16A ο χρόνος περιορίζεται στις 5 ώρες και 30 λεπτά.

Η παραγωγή του νέου Twingo θα πραγματοποιείται στη Σλοβενία, με τις πρώτες παραδόσεις να αναμένονται μέσα στους επόμενους μήνες. Στις επόμενες ημέρες θα πραγματοποιηθεί και η ελληνική παρουσίαση στην οποία θα “γράψουμε” και τα πρώτα χιλιόμετρα πίσω από το τιμόνι του και θα μπορούμε να σας μεταφέρουμε και τις πρώτες μας εντυπώσεις.