Στις αρχές Δεκεμβρίου, πραγματοποιήθηκε η ελληνική παρουσίαση του αμιγώς ηλεκτρικού Suzuki eVitara, και φυσικά το zougla.gr ήταν εκεί για τα πρώτα χιλιόμετρα με το μοντέλο (δείτε το θέμα ΕΔΩ).

Σήμερα η εταιρία παρουσίασε και τις τιμές για το ηλεκτρικό SUV, οι οποίες μάλιστα συνοδεύονται και από 1.000 ευρώ έκπτωση.

Να θυμίσουμε πως το e VITARA προσφέρεται με μπαταρίες 49 kWh και 61 kWh, σε εκδόσεις 2WD και 4WD, με αυτονομία που φτάνει τα 426 χλμ. (WLTP). Η επιτάχυνση είναι άμεση και γραμμική, χαρακτηριστική ενός σύγχρονου ηλεκτρικού SUV, ενώ η τετρακίνητη έκδοση προσφέρει επιπλέον ισχύ και έλεγχο σε off-road συνθήκες. Το σύστημα θερμικής διαχείρισης και η στάνταρ αντλία θερμότητας εξασφαλίζουν βελτιστοποιημένη απόδοση της μπαταρίας και του κλιματισμού σε κάθε συνθήκη.

Το μοντέλο έχει μήκος 4.275 χλστ., πλάτος 1.800 χλστ., ύψος 1.635 χλστ. και μεταξόνιο 2.700 χλστ.. ενώ η απόσταση του αμαξώματος από το έδαφος βρίσκεται στα 180 χλστ.

Στο εσωτερικό του υπάρχει ένα πολυλειτουργικό τιμόνι με δυο ακτίνες, αεραγωγοί με τετραγωνισμένο σχήμα, ψηφιακός πίνακας οργάνων (10,25 ιντσών) και κεντρική οθόνη αφής (10,1 ιντσών). Η χωρητικότητα του πορτμπαγκάζ αυξομειώνεται από 238-310 λίτρα, χάρη στα συρόμενα πίσω καθίσματα σε μια διαδρομή 160 χλστ.

Το μοντέλο διατίθεται στις εκδόσεις GL και GLX. Η έκδοση GL περιλαμβάνει πλούσιο εξοπλισμό όπως High Beam Assist, κάμερα οπισθοπορείας, λειτουργία one-pedal drive, σύστημα πλοήγησης, εμπρός και πίσω αισθητήρες παρκαρίσματος, θερμαινόμενα καθίσματα και τιμόνι, αυτόματο κλιματισμό, σύστημα προειδοποίησης έκτακτης πέδησης, αυτόματη λειτουργία υαλοκαθαριστήρων και θύρες USB εμπρός/πίσω.

Η έκδοση GLX προσθέτει προηγμένες λειτουργίες όπως Adaptive High Beam Assist, κάμερα 360°, γυάλινη πανοραμική οροφή με σκίαστρο, επαγωγική φόρτιση κινητού τηλεφώνου και κάθισμα οδηγού με ηλεκτρική ρύθμιση 10 κατευθύνσεων.

Τιμοκατάλογος e VITARA (Οι αναγραφόμενες τιμές περιλαμβάνουν το όφελος από την προωθητική ενέργεια λανσαρίσματος αξίας 1.000 ευρώ – Δεν περιλαμβάνουν πιθανό όφελος από κρατική επιδότηση).

e VITARA 2WD GL 49 kWh 144 PS: €29.670

e VITARA 2WD GL 61 kWh 174 PS: €32.670

e VITARA 2WD GLX 61 kWh 174 PS: €35.670

e VITARA 4WD GL 61 kWh 184 PS: €35.670

e VITARA 4WD GLX 61 kWh 184 PS: €38.670

Το νέο e VITARA συνοδεύεται από 5 χρόνια εργοστασιακή εγγύηση (ή 100.000 χλμ.) για τα μηχανικά και ηλεκτρικά μέρη, με δυνατότητα επέκτασης έως 10 χρόνια ή 200.000 χλμ. μέσω του προγράμματος Suzuki Care+, καθώς και 12 χρόνια εγγύηση αμαξώματος και 5 χρόνια δωρεάν οδική βοήθεια. Η εγγύηση της μπαταρίας είναι 8 χρόνια ή 160.000 χλμ.