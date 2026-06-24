Κάθε χρόνο, σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία, αποσύρονται 6,5 εκατομμύρια αυτοκίνητα στην Ευρώπη. Το θέμα είναι που πηγαίνουν τα αυτοκίνητα που φεύγουν από την κυκλοφορία.

Πολλά από αυτά πηγαίνουν σε χώρες εκτός ΕΕ όπου αποσυναρμολογούνται χωρίς κανέναν έλεγχο. Αυτό τώρα θα σταματήσει. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ψήφισε νέους κανόνες που αλλάζουν τον τρόπο με τον οποίο σχεδιάζουμε, πουλάμε και απορρίπτουμε τα αυτοκίνητα, με άμεσες συνέπειες για καταναλωτές και κατασκευαστές.

Τα νέα αυτοκίνητα θα «ξηλώνονται» εύκολα

Από εδώ και πέρα, κάθε νέο μοντέλο θα πρέπει να κατασκευάζεται έτσι ώστε τα εξαρτήματά του να αφαιρούνται εύκολα για επαναχρησιμοποίηση ή ανακύκλωση. Επιπλέον, τουλάχιστον το 25% των πλαστικών ενός νέου αυτοκινήτου θα πρέπει να είναι ανακυκλωμένο, με ένα μέρος να προέρχεται υποχρεωτικά από παλιά αυτοκίνητα. Στόχος: λιγότερα πλαστικά απόβλητα, περισσότερη κυκλική οικονομία.

Πουλάς μεταχειρισμένο; Τώρα χρειάζεσαι χαρτιά

Αν είσαι έμπορος και πουλάς μεταχειρισμένα αυτοκίνητα, θα υποχρεούσαι να αποδεικνύεις ότι το όχημα δεν έχει φτάσει στο τέλος της ζωής του ή να έχει ισχύον ΚΤΕΟ. Για τις συναλλαγές μεταξύ ιδιωτών, τα πράγματα είναι πιο απλά. Θα αρκεί η βεβαίωση ΚΤΕΟ, εκτός αν πρόκειται για «ολική καταστροφή» ή η αγοραπωλησία γίνεται αποκλειστικά online.

Απαγόρευση εξαγωγής «σαράβαλων»

Ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα ήταν τα αυτοκίνητα που «εξαφανίζονταν» στα χαρτιά αλλά εξάγονταν παράνομα εκτός ΕΕ. Ο νέος ευρωπαϊκός κανονισμός το απαγορεύει ρητά: οχήματα που έχουν κριθεί ακατάλληλα για κυκλοφορία δεν θα μπορούν πλέον να εξάγονται. Η απαγόρευση θα ισχύσει πέντε χρόνια μετά την έναρξη εφαρμογής του νέου νόμου, ο οποίος αναμένεται να τεθεί σε ισχύ αμέσως μετά τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της ΕΕ.

Οι κατασκευαστές θα πληρώνουν την ανακύκλωση

Τρία χρόνια μετά την έναρξη ισχύος, οι αυτοκινητοβιομηχανίες θα αναλαμβάνουν οι ίδιες το κόστος συλλογής και ανακύκλωσης των οχημάτων τους όταν αυτά αποσυρθούν, και μάλιστα οπουδήποτε στην ΕΕ. Είναι η αρχή της «εκτεταμένης ευθύνης παραγωγών», ένα μοντέλο που ήδη εφαρμόζεται σε συσκευασίες και ηλεκτρονικές συσκευές.

Γ. Τροπαιάτης