Το ανανεωμένο Audi Q4 e-tron έρχεται να ενισχύσει τη θέση του ως ένα από τα πιο σημαντικά μοντέλα στην ηλεκτρική γκάμα της Audi, φέρνοντας ουσιαστικές βελτιώσεις σε όλους τους τομείς. Από την αυτονομία και τη φόρτιση, μέχρι την ψηφιακή εμπειρία και την καθημερινή πρακτικότητα.

Η μεγαλύτερη είδηση αφορά την αυτονομία, η οποία φτάνει πλέον έως και τα 577 χιλιόμετρα στην έκδοση Sportback performance, χάρη σε έναν πιο αποδοτικό ηλεκτροκινητήρα και βελτιώσεις στο σύστημα διαχείρισης ενέργειας. Παράλληλα, η μέγιστη ισχύς ταχυφόρτισης αυξάνεται έως τα 185 kW, επιτρέποντας φόρτιση από το 10% στο 80% σε περίπου 27 λεπτά, ενώ σε μερικές εκδόσεις, μπορούν να προστεθούν έως 185 χιλιόμετρα αυτονομίας, μέσα σε μόλις 10 λεπτά.

Ένα από τα πιο ενδιαφέροντα στοιχεία είναι η εισαγωγή της αμφίδρομης φόρτισης, για πρώτη φορά σε μοντέλο της Audi. Το Q4 e-tron μπορεί πλέον να λειτουργεί όχι μόνο ως καταναλωτής, αλλά και ως πηγή ενέργειας. Μέσω της λειτουργίας Vehicle-to-Load μπορεί να τροφοδοτήσει ηλεκτρικές συσκευές, ενώ σε επιλεγμένες αγορές υποστηρίζει και Vehicle-to-Home, επιτρέποντας την αξιοποίηση της μπαταρίας του αυτοκινήτου ως αποθήκη ενέργειας για το σπίτι.

Στο εσωτερικό, η εικόνα είναι πλήρως αναβαθμισμένη. Το νέο «digital stage» συνδυάζει ψηφιακό πίνακα οργάνων 11,9 ιντσών με οθόνη infotainment 12,8 ιντσών, ενώ προαιρετικά υπάρχει και οθόνη συνοδηγού 12 ιντσών, η μεγαλύτερη που έχει τοποθετηθεί ποτέ σε Audi. Το σύστημα βασίζεται σε Android Automotive OS, προσφέροντας πρόσβαση σε εφαρμογές χωρίς τη χρήση smartphone, ενώ η ενσωμάτωση του ChatGPT στον φωνητικό βοηθό φέρνει πιο φυσική αλληλεπίδραση οδηγού-οχήματος.

Σχεδιαστικά, το Q4 e-tron αποκτά πιο σύγχρονη και δυναμική εικόνα, με ανανεωμένο εμπρός μέρος, νέα φωτιστικά σώματα LED και προηγμένη τεχνολογία ψηφιακών OLED πίσω φώτων, που προσφέρουν τόσο εξατομίκευση, όσο και αυξημένη ασφάλεια μέσω επικοινωνίας με τα οχήματα που ακολουθούν.

Η πρακτικότητα παραμένει βασικό στοιχείο, με χώρο αποσκευών 515 λίτρων που φτάνει έως τα 1.487 λίτρα, αλλά και συνολικούς αποθηκευτικούς χώρους περίπου 25 λίτρων στην καμπίνα. Μάλιστα στις εκδόσεις quattro, η ικανότητα ρυμούλκησης αυξάνεται έως τα 1.800 κιλά, ενισχύοντας τον πολυχρηστικό χαρακτήρα του μοντέλου.

Η Audi προσφέρει το Q4 e-tron τόσο ως SUV όσο και ως Sportback, με δύο διαθέσιμες χωρητικότητες μπαταρίας: 63 kWh και 82 kWh. Η γκάμα περιλαμβάνει εκδόσεις με ισχύ από 204 έως 340 άλογα . Η τελική ταχύτητα φτάνει έως τα 180 χλμ./ώρα στις ισχυρότερες εκδόσεις, ενώ η επιτάχυνση 0–100 χλμ./ώρα ολοκληρώνεται σε έως 5,4 δευτερόλεπτα στην έκδοση Q4 SUV e-tron quattro performance και Q4 Sportback e-tron quattro performance.

Η μέγιστη αυτονομία φτάνει τα 430 χιλιόμετρα για το Q4 SUV e-tron και τα 439 χιλιόμετρα για το Q4 Sportback e-tron. Στην έκδοση performance, η αυτονομία φτάνει τα 564 χιλιόμετρα για το SUV και τα 577 χιλιόμετρα για το Sportback. Στις εκδόσεις quattro, η αυτονομία φτάνει έως τα 544 χιλιόμετρα για το SUV και τα 557 χιλιόμετρα για το Sportback, ενώ στις εκδόσεις quattro performance έως τα 529 και 541 χιλιόμετρα αντίστοιχα. Η μέγιστη ισχύς φόρτισης DC κυμαίνεται από 160 έως 185 kW, ανάλογα με την έκδοση.

Στον τομέα της οδήγησης, υπάρχουν αναβαθμισμένα συστήματα υποβοήθησης, με λειτουργίες όπως adaptive cruise control, υποβοήθηση αλλαγής λωρίδας και εξελιγμένα συστήματα στάθμευσης.

Οι παραγγελίες ανοίγουν σύντομα στην Ευρώπη και οι πρώτες παραδόσεις αναμένονται μέσα στο καλοκαίρι.