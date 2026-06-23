Η γαλλική εταιρεία προχώρησε σε στοχευμένες παρεμβάσεις, διατηρώντας αναλλοίωτη τη σχεδίαση του μοντέλου, αλλά εμπλουτίζοντας σημαντικά τον τεχνολογικό του εξοπλισμό και τις δυνατότητες φόρτισης, με στόχο να διατηρήσει το Megane E-Tech ανταγωνιστικό σε μία κατηγορία που εξελίσσεται διαρκώς.

Νέα έκδοση Esprit Alpine

Η σημαντικότερη προσθήκη αφορά τη νέα έκδοση Esprit Alpine, η οποία τοποθετείται στην κορυφή της γκάμας και δίνει στο ηλεκτρικό hatchback έναν πιο σπορτίφ χαρακτήρα. Εξωτερικά ξεχωρίζει από το αποκλειστικό χρώμα Schiste Grey Satin, τις μαύρες λεπτομέρειες σε προφυλακτήρες και λογότυπα, καθώς και από τις ειδικής σχεδίασης ζάντες αλουμινίου 20 ιντσών. Παράλληλα, οι γυαλιστερές μαύρες επενδύσεις γύρω από τα παράθυρα και τα σκούρα σήματα ολοκληρώνουν την πιο δυναμική εικόνα.

Στο εσωτερικό, η Renault έχει τοποθετήσει νέα σπορ καθίσματα με επενδύσεις από ανακυκλωμένα υλικά, μπλε ραφές και διακοσμητικά στοιχεία εμπνευσμένα από την Alpine. Ξεχωρίζουν επίσης οι μπλε, λευκές και κόκκινες λεπτομέρειες, παραπέμποντας ευθέως στη γαλλική αγωνιστική παράδοση.

Πάντως και στις δύο προσφερόμενες εκδόσεις (Techno – Esprit Alpine) το μοντέλο διατηρεί ξεχωριστά κουμπιά για τον έλεγχο του κλιματισμού, ενώ φυσικά υπάρχει και κάθετη οθόνη ψυχαγωγίας και ενημέρωσης 12 ιντσών αλλά και ψηφιακός πίνακας οργάνων 12,3 ιντσών.

Νέο σύστημα One Pedal

Το ανανεωμένο Megane E-Tech Electric εξοπλίζεται πλέον με λειτουργία One Pedal, επιτρέποντας στον οδηγό να επιταχύνει, να επιβραδύνει και σε πολλές περιπτώσεις να ακινητοποιεί πλήρως το αυτοκίνητο χρησιμοποιώντας αποκλειστικά το πεντάλ του γκαζιού. Το σύστημα αξιοποιεί στο μέγιστο την ανάκτηση ενέργειας κατά την επιβράδυνση, αυξάνοντας την άνεση κυρίως μέσα στην πόλη, ενώ παράλληλα συμβάλλει στη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης και στη μείωση της φθοράς των φρένων.

Αμφίδρομη φόρτιση και λειτουργία V2G

Μία ακόμη σημαντική τεχνολογική αναβάθμιση είναι η ενσωμάτωση αμφίδρομης φόρτισης. Το Megane E-Tech Electric υποστηρίζει πλέον τεχνολογίες Vehicle-to-Load (V2L) και Vehicle-to-Grid (V2G). Στην πρώτη περίπτωση, η μπαταρία του αυτοκινήτου μπορεί να τροφοδοτεί εξωτερικές ηλεκτρικές συσκευές, όπως ποδήλατα, ηλεκτρικά πατίνια, φορητούς υπολογιστές ή ακόμη και μικρές οικιακές συσκευές. Ακόμη πιο ενδιαφέρουσα είναι η λειτουργία V2G, μέσω της οποίας το αυτοκίνητο μπορεί να επιστρέφει ηλεκτρική ενέργεια στο δίκτυο, όταν αυτό απαιτείται, συμβάλλοντας στη σταθεροποίηση του συστήματος ηλεκτροδότησης και μειώνοντας το ενεργειακό κόστος για τον ιδιοκτήτη.

Μεγαλύτερη μπαταρία που προσφέρει έως 500 χλμ. αυτονομίας

Σε επίπεδο κινητήριων συνόλων δεν υπάρχουν αλλαγές. Το Renault Megane E-Tech Electric εξακολουθεί να βασίζεται στην πλατφόρμα CMF-EV και διατίθεται με ηλεκτροκινητήρα ισχύος 220 ίππων και 300 Nm ροπής, αλλά με νέα μεγαλύτερη μπαταρία χωρητικότητας 67 kWh. Σύμφωνα με τη Renault, η αυτονομία φτάνει έως και τα 500 χιλιόμετρα βάσει του κύκλου WLTP, ενώ το μοντέλο υποστηρίζει ταχεία φόρτιση DC ισχύος έως 165 kW. (15-80% σε 24 λεπτά) Το σύστημα πολυμέσων OpenR Link με ενσωματωμένες υπηρεσίες Google παραμένει βασικό στοιχείο του εξοπλισμού, προσφέροντας πρόσβαση σε εφαρμογές όπως Google Maps, Google Assistant και Google Play.

Οι πρώτες παραδόσεις στους πελάτες αναμένονται σταδιακά μέσα στους επόμενους μήνες, με το μοντέλο να κάνει την εμφάνισή του στις ευρωπαϊκές εκθέσεις έως το φθινόπωρο.