Η Cupra προσθέτει μία ακόμη επιλογή στη γκάμα του νέου Raval, με την έκδοση Plus Edge να έρχεται να καλύψει όσους θέλουν ένα πιο ολοκληρωμένο επίπεδο εξοπλισμού, χωρίς να χρειάζεται να ανέβουν σε κάποια από τις ισχυρότερες εκδόσεις του μοντέλου. Το Raval αποτελεί το νέο μικρό ηλεκτρικό μοντέλο της ισπανικής φίρμας, με στόχο να μεταφέρει τον σπορ χαρακτήρα της σε μια πιο προσιτή κατηγορία. Διατίθεται με διαφορετικές επιλογές μπαταρίας και ισχύος, ενώ η νέα έκδοση Plus Edge βασίζεται στη διαμόρφωση των 37 kWh και των 135 ίππων.

Το σημαντικότερο στοιχείο της είναι το πακέτο Edge, το οποίο περιλαμβάνεται πλέον στον βασικό εξοπλισμό της συγκεκριμένης έκδοσης. Μεταξύ άλλων, προσφέρει κάμερα οπισθοπορείας και αισθητήρες παρκαρίσματος, διευκολύνοντας τους ελιγμούς και την καθημερινή χρήση μέσα στην πόλη. Σύμφωνα με τον νέο τιμοκατάλογο της ελληνικής αντιπροσωπείας, το Cupra Raval Plus Edge απολαμβάνει έκπτωση των 2.500 ευρώ η τιμή διαμορφώνεται στις 27.900 ευρώ.

Από το Raval μέχρι το Tavascan – Η πλήρης γκάμα της Cupra στην Ελλάδα

Η Cupra διαθέτει πλέον μια ιδιαίτερα πλούσια γκάμα, η οποία καλύπτει σχεδόν κάθε βασική κατηγορία της αγοράς. Από μικρά ηλεκτρικά και οικογενειακά hatchback μέχρι SUV, sport μοντέλα και plug-in hybrid προτάσεις, η ισπανική εταιρεία προσφέρει διαφορετικές επιλογές σε κινητήρες, ισχύ και χαρακτήρα.

Στη βάση της γκάμας βρίσκεται το Raval, το οποίο ξεκινά από 25.900 ευρώ στην έκδοση των 37 kWh με ηλεκτροκινητήρα 115 ίππων. Ακολουθεί το Born, το αμιγώς ηλεκτρικό hatchback της μάρκας, με την εισαγωγική έκδοση των 58 kWh και των 190 ίππων να κοστίζει 35.000 ευρώ.

Για όσους προτιμούν ένα συμβατικό hatchback, υπάρχει το Leon, το οποίο στην πεντάθυρη έκδοση ξεκινά από 31.490 ευρώ, με τον κινητήρα βενζίνης 1.5 TSI των 150 ίππων. Η γκάμα περιλαμβάνει επίσης mild hybrid, plug-in hybrid και ισχυρότερες εκδόσεις VZ.

Στην κατηγορία των SUV, το Formentor παραμένει μία από τις σημαντικότερες προτάσεις της εταιρείας. Η βασική έκδοση με τον βενζινοκινητήρα 1.5 TSI των 150 ίππων κοστίζει 34.990 ευρώ, ενώ η γκάμα του περιλαμβάνει επίσης υβριδικές, diesel και ιδιαίτερα ισχυρές εκδόσεις VZ, με κορυφαία την VZ5 των 390 ίππων.

Ένα μεγαλύτερο SUV με πιο οικογενειακό προσανατολισμό είναι το Cupra Terramar, το οποίο ξεκινά από 37.990 ευρώ στην έκδοση 1.5 eTSI των 150 ίππων, με ήπια υβριδική τεχνολογία και αυτόματο κιβώτιο DSG. Στη συνέχεια συναντάμε επιλογές με τετρακίνηση, αλλά και plug-in hybrid εκδόσεις.

Τέλος, στην ηλεκτρική πλευρά της γκάμας βρίσκεται και το Tavascan, το δυναμικά σχεδιασμένο ηλεκτρικό SUV της μάρκας. Η εισαγωγική έκδοση Endurance διαθέτει μπαταρία 77 kWh και ηλεκτροκινητήρα 286 ίππων, με την τιμή της να ξεκινά από 42.990 ευρώ. Στην κορυφή βρίσκεται η τετρακίνητη VZ των 340 ίππων.

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