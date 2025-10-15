Επιμέλεια: Γιώργος Παλληκάρης

Η Alfa Romeo Tonale μάς πρωτοσυστήθηκε στις αρχές του 2022 και όπως ορίζει ο άγραφος νόμος, ήρθε η ώρα για μία καλή ανανέωση. Μία ανανέωση που φέρνει αισθητικές αλλαγές, ανανεωμένη καμπίνα αλλά και νέες ιπποδυνάμεις.

Η εντυπωσιακή γραμμή που σχεδίασε ο Αλέξανδρος Λιώκης αποκτά νέα εικόνα, με τις αλλαγές να εντοπίζονται κατά βάση στο εμπρός μέρος. Πιο συγκεκριμένα, το Scudetto είναι κοίλο και μαζί με το τρισδιάστατο σήμα αντλεί έμπνευση από την κλασική 33 Stradale και την GT 2000. Παράλληλα, οι νέες εισαγωγές αέρα και η κεντρικά τοποθετημένη πινακίδα δημιουργούν συγγένεια με την Junior, τη στιγμή που τα ανοίγματα στις άκρες του προφυλακτήρα αναφέρονται στις εμβληματικές Giulia GTA και GTAm.

Επιπλέον, υπάρχουν τρία νέα χρώματα: Rosso Brera, Verde Monza και Giallo Ocra καθώς και διαθέσιμη μαύρη οροφή, την ώρα που διατίθενται και νέες ζάντες 19 και 20 ιντσών.

Οι αλλαγές περνούν και στο εσωτερικό όπου υπάρχουν νέα ποιοτικά υλικά, ενώ τα σπορ καθίσματα, εκτός από νέους χρωματισμούς αποκτούν και ηλεκτρικές ρυθμίσεις 8 κατευθύνσεων για οδηγό-συνοδηγό, ηλεκτρική οσφυϊκή υποστήριξη, θέρμανση και αερισμό. Εννοείται πως στην κεντρική κονσόλα υπάρχει ο περιστροφικός διακόπτης για το κιβώτιο ταχυτήτων ενώ παράλληλα πίσω από το (θερμαινόμενο πλέον) τιμόνι, υπάρχουν και αλουμινένια paddles (σταθερά τοποθετημένα στην κολόνα του τιμονιού).

Στον τομέα της τεχνολογίας, το παρών δίνουν στοιχεία όπως τα ηλεκτρονικά ελεγχόμενα αμορτισέρ Dual Stage (DSV) ή τα παθητικά με Frequency Selective Damping (FSD), το σύστημα brake-by-wire που χρησιμοποιεί ηλεκτρική αντλία για δυνατό φρενάρισμα αλλά και η ηλεκτρονικά ελεγχόμενη τετρακίνηση Q4 της έκδοσης Plug-In Hybrid, η οποία εξασφαλίζει τη μέγιστη πρόσφυση.

Με 3 κινητήρες: Δύο υβριδικούς και έναν diesel

Η νέα Tonale θα διατίθεται σε τρεις κινητήρες. Υπάρχουν δύο υβριδικές επιλογές, ευθυγραμμισμένες με το πρότυπο Euro 6E bis, η Ibrida με 175 HP και η Ibrida Plug-In Q4 με 270 HP. Η πρώτη χρησιμοποιεί υβριδικό κινητήρα βενζίνης 1,5 lt με VGT τούρμπο και αυτόματο κιβώτιο διπλού συμπλέκτη με 7 σχέσεις, ενώ η δεύτερη χρησιμοποιεί κινητήρα 1,3λτ.που κινεί τους εμπρός τροχούς μέσω αυτόματου κιβωτίου 6 σχέσεων, όσο ένας ηλεκτρικός κινητήρας είναι συνδεδεμένος στους πίσω τροχούς και εξασφαλίζει τετρακίνηση αλλά και αμιγώς ηλεκτρική κίνηση. Για όσους καλύπτουν συχνά μεγάλες αποστάσεις σε ανοιχτό δρόμο, υπάρχει επίσης η επιλογή ντίζελ κινητήρα, με 130 HP και αυτόματο κιβώτιο διπλού συμπλέκτη έξι σχέσεων.