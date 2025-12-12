Η τελευταία γενιά του Astra, λανσαρίστηκε το 2021 έχοντας υιοθετήσει την αρχιτεκτονική Stellantis για πρώτη φορά στην ιστορία του. Τέσσερα χρόνια αργότερα, λαμβάνει ένα αναμενόμενο facelift ώστε να παραμείνει επίκαιρο και να ενισχύσει τη θέση του έναντι της σταθερά αυξανόμενης γκάμας SUV.

Η αλήθεια είναι πως τα SUV μπορεί να κυριαρχούν στα charts πωλήσεων σε όλη την Ευρώπη, ωστόσο τα compact hatchbacks θα έχουν πάντα το δικό τους μερίδιο στην πίτα. Μετά την ανανέωση του Peugeot 308, η Stellantis τώρα στρέφει την προσοχή της στο Opel Astra, το οποίο λαμβάνει αρκετά νέα στοιχεία.

Το μοντέλο παραμένει άμεσα αναγνωρίσιμο ως Astra, λαμβάνοντας αλλαγές που επικεντρώνονται στο μπροστινό μέρος. Η μάσκα Opel Vizor ενσωματώνει πλέον περισσότερα στοιχεία LED που πλαισιώνουν το φωτιζόμενο σήμα Opel Blitz. Μαζί, αυτά δημιουργούν αυτό που η εταιρεία αποκαλεί Opel Compass, μια σχεδιαστική υπογραφή πυξίδας, που θα εμφανίζεται σε όλη τη γκάμα σταδιακά.

Το Astra έχει επίσης έναν επανασχεδιασμένο προφυλακτήρα με γυαλιστερό μαύρο πλαίσιο ανάμεσα στις μεγαλύτερες πλέον εισαγωγές. Το προφίλ και το πίσω μέρος παραμένουν σε μεγάλο βαθμό αμετάβλητα, αλλά οι νέες ζάντες αλουμινίου 17 και 18 ιντσών προσθέτουν μια επιπλέον φρέσκια νότα, όπως και τα δύο νέα χρώματα. Μάλιστα, εκτός από τις hatchback εκδόσεις, τις ίδιες αλλαγές λαμβάνει και η sports tourer έκδοση.

Το εσωτερικό παραμένει σε μεγάλο βαθμό ίδιο αλλά τα εργονομικά σχεδιασμένα καθίσματα Intelli-Seats που προηγουμένως περιορίζονταν σε εκδόσεις υψηλών προδιαγραφών, είναι πλέον στάνταρ σε όλη τη γκάμα, προσφέροντας μεγαλύτερη άνεση. Πιο συγκεκριμένα, τα καθίσματα είναι επενδυμένα με ανακυκλωμένο και ανακυκλώσιμο υλικό που ονομάζεται ReNewKnit και διατίθενται με θέρμανση πολλαπλών σταδίων, ηλεκτροπνευματική οσφυϊκή υποστήριξη, μασάζ και λειτουργίες μνήμης.

Αν και η Opel δεν έχει δημοσιεύσει ακόμα πληροφορίες για τους κινητήρας, είναι ήδη γνωστό πως η γκάμα τους θα παραμείνει ως έχει, με το Astra να προσφέρεται ως βενζινοκίνητο, ήπια υβριδικό και Plug-in υβριδικό. Πάντως το σίγουρο είναι πως το αμιγώς ηλεκτρικό Astra, θα αποκτήσει μία νέα μπαταρία 58kWh αλλά και τεχνολογία V2L, η οποία επιτρέπει την φόρτιση συσκευών, απευθείας από την μπαταρία του αυτοκινήτου.

Το νέο Opel Astra θα παρουσιαστεί επίσημα στο Σαλόνι Αυτοκινήτου των Βρυξελλών τον Ιανουάριο του 2026 και τότε θα αποκαλύψει όλες τις λεπτομέρειες του. Σχεδιαστικές και μηχανικές.