Η πρώτη αμιγώς ηλεκτρική Bentley δεν έχει περάσει ακόμη στη γραμμή παραγωγής, αλλά έχει ήδη καταφέρει να εξαντλήσει τη διαθέσιμη παραγωγή της πρώτης χρονιάς. Ο λόγος για την Bentley Torcal, το πολυτελές ηλεκτρικό SUV της βρετανικής εταιρείας, για το οποίο οι νέες παραγγελίες μεταφέρονται πλέον στο 2028.

Την είδηση επιβεβαίωσε ο διευθύνων σύμβουλος της Bentley, Frank-Steffen Walliser. Όπως ανέφερε, όσοι προχωρήσουν σήμερα σε παραγγελία θα πρέπει να περιμένουν μέχρι το 2028 για να παραλάβουν το αυτοκίνητό τους, καθώς όλες οι διαθέσιμες θέσεις παραγωγής για το 2027 έχουν ήδη καλυφθεί. Υπάρχει, ωστόσο, μια σημαντική λεπτομέρεια, καθώς η Bentley δεν έχει ανακοινώσει πόσεςTorcal σκοπεύει να κατασκευάσει μέσα στο 2027. Επομένως, δεν γνωρίζουμε αν η εξάντληση της παραγωγής οφείλεται σε μια ιδιαίτερα μεγάλη ζήτηση ή σε έναν αρχικά περιορισμένο αριθμό αυτοκινήτων.

Η παραγωγή ξεκινά το πρώτο εξάμηνο του 2027

Η κατασκευή της Torcal θα ξεκινήσει το πρώτο εξάμηνο του 2027 στο εργοστάσιο της Bentley στο Crewe της Αγγλίας. Η Torcal αποτελεί την τέταρτη βασική σειρά μοντέλων της Bentley, πλαισιώνοντας τις Continental GT, Flying Spur και Bentayga. Η τοποθέτησή της κάτω από την τελευταία, τουλάχιστον σε επίπεδο τιμής, δεν είναι τυχαία.

Έως 876 ίππους και φόρτιση σε μόλις 16 λεπτά

Η νέα Torcal βασίζεται στην ηλεκτρική αρχιτεκτονική Premium Platform Electric (PPE) του Ομίλου Volkswagen, την οποία χρησιμοποιεί και η ηλεκτρική Porsche Cayenne. Η Bentley προσφέρει δύο βασικές εκδόσεις, με δύο ηλεκτροκινητήρες και κίνηση σε όλους τους τροχούς.

Η βασική έκδοση αποδίδει 810 ίππους και 1.155 Nm ροπής, ενώ η ισχυρότερη Torcal S ανεβάζει την ισχύ στους 876 ίππους και τη ροπή στα 1.350 Nm, όταν ενεργοποιείται το Launch Control. Η τελευταία χρειάζεται μόλις 2,8 δευτερόλεπτα για τα 0-100 χλμ./ώρα και μπορεί να φτάσει τα 260 χλμ./ώρα. Κοινό στοιχείο των δύο εκδόσεων είναι η μπαταρία χωρητικότητας 113,2 kWh, η οποία προσφέρει αυτονομία έως 600 χιλιόμετρα, σύμφωνα με τις ανακοινώσεις της εταιρείας. Η αρχιτεκτονική υποστηρίζει ταχυφόρτιση ισχύος έως 400 kW, με τη φόρτιση από το 10% έως το 80% να απαιτεί, υπό ιδανικές συνθήκες, περίπου 16 λεπτά.