Η Chevrolet συνεχίζει να σπάει το ένα ρεκόρ μετά το άλλο με τη νέα Corvette ZR1X. Μετά την εντυπωσιακή παρουσία της στο Nürburgring, το κορυφαίο μοντέλο της αμερικανικής εταιρείας κατέκτησε ακόμη ένα ιστορικό επίτευγμα, αυτή τη φορά στο απαιτητικό Pikes Peak International Hill Climb.

Οδηγούμενη από τον έμπειρο JR Hildebrand, η Corvette ZR1X ολοκλήρωσε τη διάσημη ανάβαση των 19,99 χιλιομέτρων σε μόλις 9 λεπτά και 30,104 δευτερόλεπτα, κατακτώντας τον τίτλο του ταχύτερου αυτοκινήτου παραγωγής που έχει αγωνιστεί ποτέ στη θρυλική «Ανάβαση προς τα Σύννεφα».

Το προηγούμενο ρεκόρ κατείχε η Porsche 911 Turbo S (γενιά 992) με χρόνο 9:53, γεγονός που σημαίνει ότι η αμερικανική υπερ-Corvette κατάφερε να βελτιώσει την κορυφαία επίδοση κατά περισσότερα από 23 ολόκληρα δευτερόλεπτα. Πρόκειται για μια τεράστια διαφορά σε μια διαδρομή που θεωρείται μία από τις δυσκολότερες και πιο απαιτητικές στον κόσμο.

Αξίζει να σημειωθεί πως το αυτοκίνητο που συμμετείχε στον αγώνα παρέμεινε σχεδόν απόλυτα εργοστασιακό. Οι μόνες αλλαγές αφορούσαν τον απαραίτητο εξοπλισμό ασφαλείας που απαιτούν οι κανονισμοί της διοργάνωσης, ενώ η Corvette διατήρησε ακόμη και το εργοστασιακό σύστημα εξάτμισης.

Η Corvette ZR1X αποτελεί το ισχυρότερο μοντέλο παραγωγής που έχει κατασκευάσει ποτέ η Chevrolet. Κάτω από το αμάξωμα βρίσκεται ένας twin-turbo V8 κινητήρας LT7 χωρητικότητας 5,5 λίτρων, ο οποίος συνεργάζεται με έναν ηλεκτροκινητήρα στον εμπρός άξονα δημιουργώντας ένα υβριδικό σύστημα τετρακίνησης eAWD. Η συνδυαστική ισχύς αγγίζει τους 1.250 ίππους, επιτρέποντας στο μοντέλο να επιταχύνει από στάση στα 100 χλμ./ώρα σε λιγότερο από δύο δευτερόλεπτα.

Πάντως, εάν “φύγουμε” από την κατηγορία των εργοστασιακών οχημάτων, και φέτος η Ford σημείωσε την ταχύτερη ανάβαση σημειώνοντας χρόνο 8:18:202, με τον Romain Dumas πίσω από το τιμόνι μιας Ford Super Mustang Mach-E 1.400 ηλεκτρικών ίππων. Μάλιστα ο χρόνος του Dumas ήταν περισσότερο από 11 δευτ. ταχύτερος από εκείνον του δεύτερου της γενικής κατάταξης, επιβεβαιώνοντας την κυριαρχία του στη φετινή διοργάνωση.

Η ανάβαση στα σύννεφα

Το Pikes Peak αποτελεί μία από τις μεγαλύτερες προκλήσεις για οποιοδήποτε αυτοκίνητο, καθώς η διαδρομή περιλαμβάνει 156 στροφές και τερματίζει σε υψόμετρο 4.302 μέτρων. Η σημαντική μείωση της πυκνότητας του αέρα επηρεάζει δραματικά την απόδοση των συμβατικών κινητήρων, ωστόσο το υβριδικό σύστημα της Corvette αποδείχθηκε ιδανικό για τις ιδιαίτερες συνθήκες του βουνού.