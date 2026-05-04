Η Mazda προχώρησε σε αναβάθμιση του Mazda2 Hybrid, δίνοντας έμφαση κυρίως στον εξοπλισμό, την ασφάλεια και τις επιλογές εξατομίκευσης. Το μικρό υβριδικό μοντέλο της ιαπωνικής εταιρείας συνεχίζει την πορεία του στην ευρωπαϊκή αγορά, αποτελώντας ουσιαστικά τη full hybrid πρόταση της Mazda στην κατηγορία B.

Οι αλλαγές εξωτερικά είναι διακριτικές, όμως προστέθηκαν τρεις νέες αποχρώσεις: Charcoal Grey, Sky Grey και Fern Green. Παράλληλα, οι εκδόσεις Prime-Line, Centre-Line και Exclusive-Line αποκτούν πλέον καθρέπτες βαμμένους στο χρώμα του αμαξώματος, ενώ οι πιο σπορ εκδόσεις Homura και Homura Plus διατηρούν τα μαύρα διακοσμητικά στοιχεία.

Στην έκδοση Exclusive-Line προστίθενται full LED φωτιστικά σώματα εμπρός και πίσω, ενώ οι κορυφαίες Homura και Homura Plus αποκτούν νέες glossy black λεπτομέρειες στο εσωτερικό για πιο premium αίσθηση.

Η μεγαλύτερη αναβάθμιση αφορά τον βασικό εξοπλισμό. Ακόμα και η εισαγωγική Prime-Line διαθέτει πλέον θερμαινόμενα εμπρός καθίσματα, ρυθμιζόμενο κάθισμα συνοδηγού, ηλεκτρικά πίσω παράθυρα, αναβαθμισμένο ηχοσύστημα τεσσάρων ηχείων και αυτόματα σκουρόχρωμο εσωτερικό καθρέπτη. Παράλληλα, σε όλες τις εκδόσεις προστέθηκε νέο σύστημα Driver Monitoring, το οποίο παρακολουθεί την κόπωση και την προσοχή του οδηγού.

Μηχανικά δεν υπάρχουν αλλαγές. Το Mazda2 Hybrid συνεχίζει να χρησιμοποιεί το γνωστό full hybrid σύστημα με τον ατμοσφαιρικό βενζινοκινητήρα 1,5 λίτρων και ηλεκτροκινητήρα, αποδίδοντας συνδυαστικά 116 ίππους. Η κίνηση περνά στους εμπρός τροχούς μέσω αυτόματου κιβωτίου e-CVT, με το 0-100 χλμ./ώρα να ολοκληρώνεται σε 9,7 δευτερόλεπτα και την τελική ταχύτητα να φτάνει τα 175 χλμ./ώρα. Το σημαντικότερο πλεονέκτημα παραμένει η χαμηλή κατανάλωση, η οποία κυμαίνεται μεταξύ 3,7 και 4,2 λτ./100 χλμ., ανάλογα με την έκδοση και τον εξοπλισμό.

Αξίζει να σημειωθεί πως το Mazda2 Hybrid βασίζεται στην πλατφόρμα του Toyota Yaris Hybrid, κάτι που επιτρέπει στη Mazda να διαθέτει ένα ιδιαίτερα αποδοτικό full hybrid μοντέλο στην Ευρώπη, σε μια περίοδο όπου οι αυστηρότεροι κανονισμοί εκπομπών πιέζουν τις αυτοκινητοβιομηχανίες προς τον εξηλεκτρισμό.

Την ίδια στιγμή, το «κανονικό» Mazda2 που εξέλισσε η ίδια η εταιρεία φαίνεται πως αποχωρεί σταδιακά από αρκετές ευρωπαϊκές αγορές, με το υβριδικό μοντέλο να αναλαμβάνει πλέον τον βασικό ρόλο στην κατηγορία των μικρών hatchback για τη Mazda.