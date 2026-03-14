Το Google Maps ετοιμάζεται να λάβει μία από τις μεγαλύτερες αναβαθμίσεις των τελευταίων ετών. Η εταιρεία ενσωματώνει πλέον στο δημοφιλές app πλοήγησης την τεχνητή νοημοσύνη Google Gemini, με στόχο να κάνει την πλοήγηση πιο «έξυπνη», πιο φυσική και πιο χρήσιμη για τον χρήστη.

Οι αλλαγές επηρεάζουν τόσο την αναζήτηση τοποθεσιών όσο και την πλοήγηση, μετατρέποντας ουσιαστικά το Maps από ένα απλό εργαλείο χαρτών σε έναν AI βοηθό ταξιδιού και μετακίνησης.

Ας δούμε με απλά λόγια τι θα αλλάξει.

“Ask Maps”: Με αυτή τη λειτουργία, οι χρήστες θα μπορούν να κάνουν ερωτήσεις στο Google Maps όπως θα μιλούσαν σε έναν ψηφιακό βοηθό. Για παράδειγμα: «Βρες ένα καλό καφέ κοντά μου» ή «Ποια είναι η πιο όμορφη διαδρομή για εκδρομή;» ή «Πού μπορώ να φορτίσω ηλεκτρικό αυτοκίνητο στη διαδρομή;» Η τεχνητή νοημοσύνη θα αναλύει την ερώτηση και θα εμφανίζει προτάσεις πάνω στον χάρτη μαζί με πληροφορίες και διαδρομές. Μάλιστα, οι απαντήσεις μπορούν να προσαρμόζονται και στις προτιμήσεις του χρήστη, όπως για παράδειγμα στο είδος εστιατορίων που επισκέπτεται συχνά.

“3D Απεικόνιση”: Εδώ το Google Maps αποκτά πιο εντυπωσιακή και ρεαλιστική απεικόνιση των δρόμων, με τρισδιάστατα γραφικά που δείχνουν κτίρια, γέφυρες, λωρίδες κυκλοφορίας και διασταυρώσεις. Η ιδέα είναι να βλέπει ο οδηγός πολύ πιο καθαρά τι τον περιμένει μπροστά του, κάτι ιδιαίτερα χρήσιμο σε πολύπλοκες διασταυρώσεις ή σε μεγάλες πόλεις.

“Εναλλακτικές διαδρομές”: Για παράδειγμα θα δείχνει, ποια διαδρομή είναι πιο γρήγορη, ποια έχει λιγότερη κίνηση, αν υπάρχουν διόδια.Έτσι ο οδηγός μπορεί να αποφασίσει πιο εύκολα ποια διαδρομή τον συμφέρει. Παράλληλα, θα εμφανίζονται πιο αναλυτικές ειδοποιήσεις για κίνηση, καθυστερήσεις ή αλλαγές στη διαδρομή.

“Φυσικότερη φωνητική καθοδήγηση”: Οι οδηγίες θα ακούγονται πιο φυσικές και θα βοηθούν τον οδηγό να καταλαβαίνει καλύτερα πότε πρέπει να στρίψει ή να αλλάξει λωρίδα. Στόχος είναι να μειωθεί η ανάγκη να κοιτάζει κάποιος συνεχώς την οθόνη.

Πότε θα έρθει η αναβάθμιση

Η νέα έκδοση του Maps ξεκινά να διατίθεται από σήμερα στις ΗΠΑ, ενώ στη συνέχεια θα επεκταθεί σταδιακά και σε όλες τις χώρες και πλατφόρμες όπως Android, iPhone, Android Auto και Apple CarPlay.