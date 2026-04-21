Η smart ετοιμάζεται να επιστρέψει στις ρίζες της με το ολοκαίνουργιο smart #2, ένα αμιγώς ηλεκτρικό διθέσιο μοντέλο που φιλοδοξεί να επαναφέρει τη φιλοσοφία του original fortwo στη σύγχρονη εποχή της ηλεκτροκίνησης. Μετά τη στροφή της μάρκας σε μεγαλύτερα SUV όπως τα #1, #3 και #5, το #2 σηματοδοτεί την επιστροφή στην ultra-compact κατηγορία που έκανε τη smart διάσημη.

Το νέο μοντέλο θα παρουσιαστεί επίσημα το καλοκαίρι του 2026, με την εταιρία να κρατά το ενδιαφέρον δημοσιεύοντας σκίτσα από το concept #2, το οποίο και θα αποκαλυφθεί 22 Απριλίου στο Πεκίνο, “στρώνοντας το χαλί” για το μοντέλο παραγωγής.

Σχεδιαστικά, το smart #2 εξελίσσει τη γνωστή φιλοσοφία της μάρκας με πιο σύγχρονες γραμμές, διατηρώντας όμως τις ultra-compact διαστάσεις που ξασφαλίζουν ευελιξία στην πόλη. Το design έχει αναλάβει η ομάδα της Mercedes-Benz, δίνοντας πιο premium χαρακτήρα, ενώ οι πρώτες καμουφλαρισμένες εικόνες του μοντέλου παραγωγής, δείχνουν πιο αεροδυναμικό και δυναμικό προφίλ σε σχέση με το παρελθόν.

Στο τεχνικό κομμάτι, το νέο smart #2 θα βασίζεται σε μια εντελώς νέα ηλεκτρική πλατφόρμα, την Electric Compact Architecture (ECA), που έχει εξελιχθεί ειδικά για μικρά ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Παράλληλα, θα διατηρήσει τη διάταξη πίσω κίνησης, συνεχίζοντας την οδηγική φιλοσοφία του fortwo, αλλά με σύγχρονες τεχνολογίες και βελτιωμένα επίπεδα ασφάλειας και απόδοσης.

Αν και οι πλήρεις τεχνικές προδιαγραφές δεν έχουν ακόμη ανακοινωθεί, εκτιμάται ότι το μοντέλο θα διαθέτει μπαταρία περίπου 30 kWh, με αυτονομία σημαντικά αυξημένη σε σχέση με το προηγούμενο ηλεκτρικό fortwo, προσεγγίζοντας τα επίπεδα που απαιτεί πλέον η αστική μετακίνηση.

Η smart στοχεύει ξεκάθαρα στην καρδιά της αστικής μετακίνησης, προσφέροντας ένα μοντέλο που θα συνδυάζει μικρό αποτύπωμα, ευκολία στο παρκάρισμα και σύγχρονη ηλεκτρική τεχνολογία. Το #2 δεν είναι απλώς ένα νέο αυτοκίνητο, αλλά μια στρατηγική επιστροφή σε αυτό που έκανε τη μάρκα μοναδική: την απόλυτη λύση για την πόλη.

Με την πρεμιέρα να αναμένεται μέσα στο 2026 και την εμπορική πορεία να ακολουθεί λίγο αργότερα, το smart #2 φιλοδοξεί να επαναπροσδιορίσει την κατηγορία των μικρών ηλεκτρικών πόλης, σε μια εποχή όπου η ανάγκη για ευέλικτη και βιώσιμη μετακίνηση είναι πιο έντονη από ποτέ.