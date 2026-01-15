Η Toyota διατήρησε για έκτη συνεχή χρονιά τον τίτλο του κορυφαίου κατασκευαστή αυτοκινήτων παγκοσμίως σε όγκο πωλήσεων το 2025, σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία. Η ιαπωνική αυτοκινητοβιομηχανία, που περιλαμβάνει τις μάρκες Toyota, Lexus, Daihatsu και Hino, έχει ήδη πουλήσει πάνω από 10,32 εκατομμύρια οχήματα μεταξύ Ιανουαρίου και Νοεμβρίου 2025, καταλαμβάνοντας την 1η θέση, χωρίς να χρειάζεται να μετρηθούν οι πωλήσεις του Νοεμβρίου.

Η επιτυχία αυτή δεν είναι τυχαία, αλλά αποτέλεσμα μιας εκτεταμένης και διαφοροποιημένης γκάμας μοντέλων που καλύπτει από παραδοσιακά κινητήρες έως υβριδικά και ηλεκτρικά μοντέλα, με ισχυρή παρουσία σε όλες τις βασικές αγορές. Η Toyota έχει καταφέρει να συνδυάσει την παραδοσιακή αξιοπιστία και την ευρεία παραγωγική της ικανότητα με σταθερή ζήτηση σε βασικές κατηγορίες, όπως SUV και οικογενειακά αυτοκίνητα.

Στην ευρωπαϊκή αγορά, η Toyota Motor Europe επίσης πέτυχε νέο ιστορικό ρεκόρ πωλήσεων για το 2025, με συνολικά 1.229.038 Toyota και Lexus οχήματα να βρίσκουν νέους αγοραστές στην ήπειρο, περίπου 12.000 περισσότερα από το 2024. Τα ηλεκτρικά και υβριδικά μοντέλα συνέχισαν να κερδίζουν έδαφος, αποτελώντας περίπου 77% του συνολικού όγκου πωλήσεων, με σημαντικές αυξήσεις στις πωλήσεις αμιγώς ηλεκτρικών οχημάτων και plug-in υβριδικών.

Μέσα στην ευρωπαϊκή γκάμα, η Toyota διατηρεί επίσης την δεύτερη θέση ανάμεσα στις πιο δημοφιλείς μάρκες επιβατικών αυτοκινήτων για πέμπτη συνεχή χρονιά, με ισχυρή παρουσία μοντέλων όπως τα Yaris Cross, Corolla, C-HR και RAV4.

Η επίδοση του 2025 δείχνει ότι η Toyota, ακόμη και σε μια περίοδο έντονων αλλαγών στην αυτοκινητοβιομηχανία, με την άνοδο των ηλεκτρικών μοντέλων και την πίεση από νέους παίκτες και τεχνολογίες, παραμένει σταθερά στην πρώτη γραμμή της παγκόσμιας αγοράς.