Το YangWang U8 της BYD, έχει ήδη αποδείξει την αξία αλλά και την διαφορετικότητα του. Μπορεί να κάνει επιτόπια αναστροφή, να κινηθεί διαγώνια (crab walk), αλλά και να επιπλεύσει χωρίς πρόβλημα για μισή ώρα στο νερό. Σε όλα τα παραπάνω, ήρθε η ώρα να προστεθεί και η απίστευτη αντοχή του αμαξώματος του. Και αυτή τη φορά, όχι μόνο μέσω των τυπικών δοκιμών πρόσκρουσης, αλλά μέσω ενός γιγαντιαίου φοίνικα 2 τόνων.

Οι μηχανικοί της BYD ανέβασαν επανειλημμένα το δέντρο σε κατακόρυφη θέση και το άφησαν να πέσει στην οροφή τρεις φορές από αυξανόμενες αποστάσεις για να μεγεθύνουν τη δύναμη. Σύμφωνα με την εταιρία, η μέγιστη ενέργεια κρούσης έφτασε τα 50,4 κιλοτζάουλ, που ισοδυναμεί με 54.000 Nm.

Για αναφορά, αυτό ισοδυναμεί με την πτώση μιας μονάδας κλιματισμού από την οροφή ενός κτιρίου 40 ορόφων, αναφέρουν τα κινεζικά μέσα ενημέρωσης. Είναι επίσης πολύ πέρα ​​από οτιδήποτε απαιτείται στα κανονικά πρότυπα ασφαλείας.

Η αντίδραση του μοντέλου στην πτώση του κολοσσιαίου δέντρου; Μόλις που φάνηκε να το “νιώθει”. Μόνο το δομικό μέταλλο πάνω από την πόρτα ανέπτυξε ένα βαθούλωμα που μεγάλωνε με κάθε χτύπημα, αλλά η πόρτα του οδηγού άνοιξε χωρίς κανένα πρόβλημα, το τζάμι δεν έσπασε και η ανάρτηση και οι τροχοί δεν έπαθαν το παραμικρό.

Η εταιρία λέει ότι αυτό είναι το όλο θέμα. Αν η δομή παραμείνει αρκετά άθικτη ώστε οι επιβάτες να μπορούν να βγουν έξω και οι διασώστες να μπουν μέσα, έχει μετατραπεί ένα φρικτό ατύχημα, σε μια διαχειρίσιμη κατάσταση.

Το κόλπο είναι το τελευταίο μέρος της συνεχιζόμενης καμπάνιας δημοσίων σχέσεων του U8 για να αποδείξει ότι είναι το πιο ανθεκτικό πολυτελές SUV που έχει κατασκευάσει ποτέ η Κίνα και ενδεχομένως το πιο ανθεκτικό στον κόσμο.

Έχουμε δει το μοντέλο να περιστρέφεται επί τόπου χρησιμοποιώντας τον τετρακύλινδρο κινητήρα του και να επιπλέει στο νερό με το σφραγισμένο αμάξωμά του. Τι άλλο να κάνει;