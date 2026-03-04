Σε απρόσμενη πολεμική δοκιμή αντοχής, ένα BYD Atto 3 έδειξε το σκαρί του. Το αμιγώς ηλεκτρικό μοντέλο βρέθηκε στο επίκεντρο μιας ισχυρής έκρηξης ρουκέτας στο Ισραήλ και επέζησε με τα συστήματα του να παραμένουν λειτουργικά και σταθερά παρότι το όχημα υπέστη σοβαρές ζημιές.

Το περιστατικό συνέβη την 1η Μαρτίου 2026, όταν μια ρουκέτα εξερράγη πολύ κοντά στο Atto 3, δημιουργώντας έναν μεγάλο κρατήρα στο έδαφος. Μάλιστα το ηλεκτρικό όχημα βρέθηκε ακριβώς στην άκρη του κρατήρα και παρά την ισχυρή πίεση που προκάλεσε η έκρηξη, τη διάχυση θερμότητας και τα θραύσματα, η δομή της καμπίνας παρέμεινε άθικτη και η υψηλής τάσης μπαταρία LFP Blade, ενσωματωμένη στην πλατφόρμα e-Platform 3.0 της BYD ,δεν έδειξε σημάδια ανάφλεξης ή θερμικής αστάθειας.

Στο εσωτερικό βρίσκονταν πέντε επιβαίνοντες κατά τη στιγμή της έκρηξης. Ο οδηγός υπέστη μεσαίας βαρύτητας τραυματισμούς, ενώ οι υπόλοιποι τέσσερις είχαν ελαφρά τραύματα και όλοι διασώθηκαν με ασφάλεια. Οι φωτογραφίες από το σημείο δείχνουν ξεκάθαρα ότι το αμάξωμα δεν υπέκυψε στην πίεση, χάρη στη χρήση υψηλής αντοχής χάλυβα που βοήθησε στη διάχυση της ενέργειας της έκρηξης.

Δεν είναι τυχαίο που Atto 3 διαθέτει κορυφαία προστασία 5 αστέρων στις δοκιμές Euro NCAP και ANCAP, με 91% σκορ στην προστασία ενηλίκων επιβατών, μια αξιολόγηση που τώρα επιβεβαιώνεται και σε ακραίες πρακτικές συνθήκες. Η LFP Blade Battery που χρησιμοποιεί θεωρείται πιο σταθερή σε θερμικά σοκ και λιγότερο επιρρεπής σε ανάφλεξη ακόμα και όταν δέχεται έντονες μηχανικές καταπονήσεις.

Η δομή της καμπίνας και τα μηχανικά χειριστήρια (ακόμα και μετά την έκρηξη) παρέμειναν λειτουργικά, διευκολύνοντας την απομάκρυνση των επιβατών και την άμεση ανταπόκριση των διασωστών.

Πρόκειται για μια έντονη υπενθύμιση ότι τα σύγχρονα ηλεκτρικά οχήματα, με σωστό σχεδιασμό και τεχνολογία, μπορούν να ανταπεξέλθουν σε περιστάσεις που πριν λίγα χρόνια θα φάνταζαν αδιανόητες για ένα επιβατικό SUV.