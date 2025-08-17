Επιμέλεια: Γιώργος Παλληκάρης

Το Xiaomi YU7 μπορεί να κυκλοφόρησε πρόσφατα, αλλά ήδη αποδεικνύεται τόσο δημοφιλές που η εταιρεία δεν μπορεί να ανταποκριθεί στη ζήτηση. Η κατάσταση έχει κλιμακωθεί σε σημείο που ο ιδρυτής της μάρκας συνιστά στους πιθανούς πελάτες να εξετάσουν ανταγωνιστικά ηλεκτρικά οχήματα.

Η Xiaomi παρουσίασε το YU7 τον Ιούνιο και μέσα σε ελάχιστες ώρες είχε λάβει περίπου 240.000 παραγγελίες. Δεδομένης της εξαιρετικής ζήτησης, οι νέοι πελάτες ενημερώνονται ότι θα πρέπει να περιμένουν κατά μέσο όρο 56-59 εβδομάδες πριν παραλάβουν το προϊόν. Ενώ πολλοί μπορεί να μην έχουν πρόβλημα με αυτό, άλλοι έχουν αρχίσει να παραπονιούνται για τους μεγάλους χρόνους αναμονής.

Γράφοντας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης απαντώντας στις αυξανόμενες καταγγελίες, ο διευθύνων σύμβουλος της Xiaomi, Lei Jun, πρότεινε ότι οι αγοραστές που χρειάζονται επειγόντως ένα ηλεκτρικό όχημα (EV) θα ήταν συνετό να εξετάσουν άλλα ηλεκτρικά οχήματα κινεζικής κατασκευής. «Αν χρειάζεται να αγοράσετε ένα EV αυτοκίνητο γρήγορα, άλλα οχήματα που παράγονται στην Κίνα είναι αρκετά καλά», έγραψε. Μεταξύ των προτάσεων του Jun ήταν τα Xpeng G7, Li Auto i8 και, ίσως παραδόξως, το Tesla Model Y, το ηλεκτρικό SUV που “πολεμά” το YU7.

Ωστόσο, ο Jun φάνηκε να είναι απόλυτα ικανοποιημένος με τους πιθανούς πελάτες που επέλεξαν το προϊόν του Elon Musk: «Το Model Y είναι ένα εξαιρετικό αυτοκίνητο και η Tesla ανακοίνωσε επίσης μια σειρά από προσφορές χθες, οπότε ίσως να θέλετε να το εξετάσετε», αστειεύτηκε.

Η εξαιρετική ζήτηση που υπάρχει για το YU7 είναι κατανοητή, δεδομένου του ελκυστικού σχεδιασμού και όλων των χαρακτηριστικών που διαθέτει σε μια απίστευτα ανταγωνιστική τιμή. Η βασική έκδοση Standard ξεκινά από 253.500 γιουάν ή 35.300 δολάρια και διαθέτει αρχιτεκτονική 800 βολτ, η οποία του επιτρέπει να φορτίζει στο 80% σε μόλις 13 λεπτά. Μπορεί επίσης να διανύσει 835 χλμ. με μία μόνο φόρτιση και τροφοδοτείται από έναν κινητήρα 315 ίππων.

Η κορυφαία έκδοση YU7 Max διαθέτει ένα αναβαθμισμένο σύστημα τετρακίνησης με δύο κινητήρες και 690 ίππους με 866 Nm ροπής. Το 0-100 km/h έρχεται σε 3,2 δευτερόλεπτα και η τελική αγγίζει τα 253 km/h. Το Max είναι επίσης αξιοσημείωτο για τη μεγαλύτερη μπαταρία των 101,7 kWh, η οποία παρέχει αυτονομία 770 χλμ.

Προς το παρόν, τα ηλεκτρικά οχήματα της Xiaomi είναι διαθέσιμα μόνο στην Κίνα, αλλά η εταιρεία προετοιμάζεται για μια παγκόσμια κυκλοφορία. Όταν συμβεί αυτό, θα εισέλθει σε ένα πολύ ευρύτερο φάσμα, στοχεύοντας αποκλειστικά στην Tesla και σε άλλες μεγάλες αυτοκινητοβιομηχανίες σε διεθνείς αγορές.