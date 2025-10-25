Επιμέλεια: Γιώργος Παλληκάρης

Ο κινητήρας ντίζελ σταδιακά πεθαίνει. Από τη μία οι εταιρίες μειώνουν τα προσφερόμενα diesel μοντέλα, από την άλλη και η ζήτηση έχει μειωθεί κατακόρυφα, μιας και τα υβριδικά έχουν πάρει τα ηνία.

Στο αποκορύφωμά του, το ντίζελ αντιπροσώπευε περισσότερο από το 50% των πωλήσεων καινούργιων αυτοκινήτων στις αρχές της δεκαετίας του 2010. Μέχρι τον Αύγουστο του τρέχοντος έτους, το μερίδιο αγοράς του μεταξύ των καινούργιων αυτοκινήτων είχε συρρικνωθεί σε μόλις 8,3%, σύμφωνα με την Ένωση Ευρωπαίων Κατασκευαστών Αυτοκινήτων (ACEA).

Ένας λόγος για τον οποίο τα ντίζελ πεθαίνουν αργά είναι ότι οι αυτοκινητοβιομηχανίες εγκαταλείπουν συστηματικά αυτόν τον τύπο κινητήρα υπέρ των υβριδικών για να συμμορφωθούν με τους ολοένα και πιο αυστηρούς κανονισμούς εκπομπών ρύπων. Παρόλα αυτά, η Skoda διατηρεί τον αγαπημένο της TDI σε πολλά μοντέλα, συμπεριλαμβανομένου του Superb. Το κορυφαίο sedan καταρρίπτοντας ακόμη και ένα παγκόσμιο ρεκόρ Guinness, αποδεικνύοντας περαιτέρω ότι το ντίζελ παραμένει ο αδιαμφισβήτητος πρωταθλητής απόδοσης για ταξίδια μεγάλων αποστάσεων.

Ο Miko Marczyk, νικητής του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος Ράλι του 2025, οδήγησε το κορυφαίο μοντέλο της τσεχικής μάρκας για 2.831χλμ. χωρίς ανεφοδιασμό. Το αυτοκίνητο ήταν ένα τυπικό Superb, εκτός από τα ελαστικά χαμηλής αντίστασης κύλισης. Επίσης το ύψος οδήγησης μειώθηκε κατά 0,6 ίντσες (15 χιλιοστά) για βελτιωμένη αεροδυναμική, αλλά κατά τα άλλα το αυτοκίνητο δεν είχε τροποποιηθεί.

Για να μεγιστοποιήσει τις πιθανότητές του να καταρρίψει ένα ρεκόρ, ο Marczyk γέμισε το ρεζερβουάρ των 66 λίτρων του προσωπικού του αυτοκινήτου μέχρι το χείλος. Η διαδρομή του τον οδήγησε από το Λοτζ της Πολωνίας μέσω Γερμανίας και Παρισιού, και στη συνέχεια πίσω μέσω Ολλανδίας, Βελγίου και Γερμανίας, καλύπτοντας την απόσταση με μέση ταχύτητα περίπου 80 χλμ./ώρα.

Το Superb είχε μέση κατανάλωση μόλις 2,61 λίτρα ανά 100 χιλιόμετρα, πολύ καλύτερη από την επίσημη τιμή των 4,8 λίτρων. Οι μικρές ζάντες 16 ιντσών του αυτοκινήτου, η λειτουργία Eco και το σχετικά χαμηλό βάρος, 1.590 κιλά, λειτούργησαν επίσης υπέρ του. Για να βελτιστοποιήσει τη διαδρομή, ένα όχημα υποστήριξης οδήγησε μερικά μίλια μπροστά, παρέχοντας ενημερώσεις που τον βοήθησαν να προβλέψει την κυκλοφορία, να ελαχιστοποιήσει το φρενάρισμα και να επιταχύνει ομαλά.