Επιμέλεια: Γιώργος Παλληκάρης

Ένα Tesla Model Y, εξοπλισμένο με το πιο πρόσφατο λογισμικό FSD (Full Self-Driving) Version 12, οδήγησε έναν άνδρα στο νοσοκομείο πλήρως αυτόνομα, όταν εκείνος υπέστη καρδιακή προσβολή.

Ο MaxPaul Franklin, ένας παραγωγός με έδρα τη Βόρεια Καρολίνα των ΗΠΑ, δημοσίευσε την ιστορία στο X, λέγοντας ότι μία ημέρα, αφού η Tesla έδωσε δωρεάν σε όλους στην Αμερική το FSD για έναν μήνα, υπέστη καρδιακή προσβολή λόγω δυσλειτουργίας της αντλίας ινσουλίνης του.

Ο Franklin κατάφερε να φτάσει στο Model Y του, μπήκε μέσα και ενεργοποίησε το FSD.

Glad Tesla FSD was there to help and that you’re feeling well! https://t.co/8krLuAMEaj

— Elon Musk (@elonmusk) April 11, 2024