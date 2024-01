Επιμέλεια: Γιώργος Παλληκάρης

Η τεχνολογία έχει πραγματικά κάνει άλματα καθώς έχουμε φτάσει στο σημείο να μιλάμε για τεχνητή νοημοσύνη και αυτοματισμούς άνευ προηγουμένου.

Με αυτή την hi-tech βοήθεια λοιπόν, στο Gigafactory της Tesla στην Κίνα, η παραγωγή ενός Model Y ολοκληρώνεται σε κάτω από 40 δευτ. Για την ακρίβεια, ένα Tesla Model Y είναι έτοιμο ανά 39.62 δευτ. χάρη στη χρήση πρωτοπόρων αυτοματισμών, σε ποσοστό 95% της παραγωγής.

Στις 5 Ιανουαρίου 2024, ο επίσημος λογαριασμός της Tesla, δημοσίευσε στην πλατφόρμα “X” (τόσο η Tesla όσο και το “X”ανήκουν στον Elon Musk), ένα βίντεο από το εργοστάσιο της Σαγκάης, που αποδεικνύει την ταχύτητα παραγωγής. Πιο συγκεκριμένα, το σχόλιο που συνοδεύει το βίντεο αναφέρει το εξής: «Το εργοστάσιο της Σαγκάης λειτουργεί αυτόματα στο 95%, κάτι που επιτρέπει την παραγωγή ενός οχήματος σε κάτω από 40 δευτ. Από εκεί που χρειάστηκαν 2.5 χρόνια για την κατασκευή του πρώτου εκατομμυρίου μονάδων Tesla, το δεύτερο εκατομμύριο οχημάτων ολοκληρώθηκε σε μόλις 12 μήνες».

