Επιμέλεια: Γιώργος Παλληκάρης

Η Mercedes παρουσίασε το πρωτότυπο Vision Iconic, ένα εκπληκτικό δίθυρο κουπέ που δείχνει ότι η μάρκα κατέχει όσο καμία, την έννοια glamour. Εκτός από τις κομψές αναλογίες και τη φωτιζόμενη μπροστινή μεγάλη γρίλια, το grand coupé διαθέτει μια καμπίνα εμπνευσμένη από ρετρό στυλ και έχει προηγμένες δυνατότητες αυτόνομης οδήγησης.

Το εξωτερικό συνδυάζει στυλιστικά στοιχεία από το παρελθόν της Mercedes με φουτουριστικές λεπτομέρειες. Είναι μία τρανή απόδειξη πως η μεγάλη μάσκα, μπορεί να δείχνει και εντυπωσιακή και όμορφη.

Σύμφωνα με τον επικεφαλής σχεδιασμού της Mercedes, Γκόρντεν Βάγκενερ, το αυτοκίνητο επίδειξης αντλεί έμπνευση από τη χρυσή εποχή του σχεδιασμού αυτοκινήτων της δεκαετίας του 1930. Το περιγράφει ως «ένα γλυπτό σε κίνηση, έναν φόρο τιμής στη διαχρονική κομψότητα και μια δήλωση για το μέλλον». Και δεν θα μπορούσαμε να συμφωνήσουμε περισσότερο.

Το μακρύ καπό τονίζεται από νευρώσεις, συνεχίζοντας κάπως τις γραμμές του κοντού παρμπρίζ. Η κεκλιμένη γραμμή της οροφής οδηγεί σε μια καμπύλη ουρά, με σαφείς αναφορές στην εμβληματική 300 SL Gullwing.

Το εσωτερικό του Vision Iconic είναι εξίσου εντυπωσιακό με το εξωτερικό. Η εταιρεία επέλεξε το κίνημα Art Deco ως έμπνευση, στοχεύοντας στην άνεση που θυμίζει σαλόνι και σε μια εντελώς νέα εμπειρία υπερ-αναλογικής και ψηφιακής πολυτέλειας. Ένα στρογγυλό τιμόνι τεσσάρων ακτίνων βρίσκεται μπροστά από ένα διαφανές ταμπλό, ενώ ο πίνακας οργάνων διαθέτει οθόνη σε αναλογικό στυλ. Στο κέντρο του ταμπλό υπάρχουν τέσσερα ρολόγια παραδοσιακού στιλ, συμπεριλαμβανομένου ενός που λειτουργεί και ως βοηθός τεχνητής νοημοσύνης, προσθέτοντας μια φουτουριστική πινελιά στην ρετρό αισθητική.

Τα καθίσματα είναι σε βαθύ μπλε βελούδο, που συμπληρώνεται από ειδικές λεπτομέρειες και ένα χειροποίητο δάπεδο.

Παρά τις νοσταλγικές πινελιές, το Vision Iconic διαθέτει όλη τη νέα τεχνολογία. Στοχεύει στην αυτονομία Επιπέδου 4, ενώ όλο το αμάξωμα καλύπτεται από ηλιακή επίστρωση, η οποία όχι μόνο φορτίζει την μπαταρία, αλλά μπορεί επίσης να προσφέρει έως και 12.000 χλμ. ετήσιας αυτονομίας αποκλειστικά από το ηλιακό φως, ανάλογα με τον καιρό και την τοποθεσία.

Το αν αυτή η νέα ιδέα είναι απλώς μια μελέτη σχεδιασμού ή μια γνήσια προεπισκόπηση του τι πρόκειται να ακολουθήσει παραμένει αβέβαιο. Ωστόσο, μπράβο Mercedes!