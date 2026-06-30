Σύμφωνα με την ετήσια έρευνα Initial Quality Study (IQS) της J.D. Power για το 2026, η Ford αναδείχθηκε η κορυφαία mainstream μάρκα σε αρχική ποιότητα στις ΗΠΑ, επιστρέφοντας στην κορυφή για πρώτη φορά μετά από 16 χρόνια. Η τελευταία φορά που είχε κατακτήσει την πρώτη θέση ήταν το 2010.

Ακόμη πιο εντυπωσιακό είναι το γεγονός ότι το 2023 η Ford βρισκόταν μόλις στη 15η θέση μεταξύ των μαζικών κατασκευαστών. Μέσα σε μόλις τρία χρόνια, όμως, κατάφερε να σκαρφαλώσει στην κορυφή, επιβεβαιώνοντας ότι η βελτίωση της ποιότητας αποτέλεσε μία από τις βασικές προτεραιότητες της διοίκησης.

Η έρευνα της J.D. Power βασίζεται στις εμπειρίες περισσότερων από 78.000 ιδιοκτητών νέων οχημάτων κατά τις πρώτες 90 ημέρες κατοχής τους. Η αξιολόγηση γίνεται με βάση τον αριθμό προβλημάτων ανά 100 οχήματα (PP100), με τη Ford να καταγράφει 152 προβλήματα ανά 100 οχήματα, επίδοση που της χάρισε την πρώτη θέση μεταξύ των mainstream brands με την δεύτερη να είναι η Nissan. Εάν στη λίστα βάλουμε και τις premium εταιρίες, τότε πρώτη είναι η Porsche, δεύτερη η Genesis και τρίτη η Ford.

Ο διευθύνων σύμβουλος της Ford, Jim Farley, χαρακτήρισε τη διάκριση ως αποτέλεσμα πολυετούς προσπάθειας, τονίζοντας ότι η επιτυχία αυτή δεν ήρθε από τη μία ημέρα στην άλλη αλλά ήταν προϊόν τεσσάρων ετών εντατικής δουλειάς σε κάθε επίπεδο της εταιρείας. Σύμφωνα με τον ίδιο, η Ford κατέρριψε την άποψη ότι μία εταιρεία με τεράστια παραγωγική βάση στις ΗΠΑ δεν μπορεί να ανταγωνιστεί τους κορυφαίους κατασκευαστές σε επίπεδο ποιότητας.

Ο διευθύνων σύμβουλος της Ford, Jim Farley, δήλωσε: “Δουλεύαμε πολύ σκληρά επί τέσσερα χρόνια για να γίνουμε μια ιστορία επιτυχίας που μοιάζει να συνέβη μέσα σε μια νύχτα. Ήταν ένα απίστευτο ταξίδι τα τελευταία χρόνια. Έχουμε μεταμορφώσει πλήρως όλα τα εργοστάσιά μας, το σύστημα λειτουργίας, την ποιότητα μας, κάτι που θα το ανακαλύψετε σε όποια εγκατάσταση μας επισκεφθείτε”.

Σημαντικό ρόλο στη συνολική επίδοση έπαιξαν και τα μοντέλα της εταιρείας, με τα Ford F-150, Mustang και Super Duty να κατακτούν την πρώτη θέση στις κατηγορίες τους για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά.