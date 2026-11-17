Ο James Bond δεν είναι απλώς ένας από τους πιο αναγνωρίσιμους κινηματογραφικούς ήρωες όλων των εποχών. Είναι ένας χαρακτήρας που έχει συνδεθεί με το στιλ, την τεχνολογία, την περιπέτεια και, φυσικά, τα αυτοκίνητα. Από την πρώτη του κινηματογραφική εμφάνιση το 1962 μέχρι σήμερα, ο 007 έχει οδηγήσει μερικά από τα πιο εντυπωσιακά μοντέλα της παγκόσμιας αυτοκινητοβιομηχανίας, πολλά από τα οποία απέκτησαν σχεδόν μυθική υπόσταση χάρη στις ταινίες.

Η ανακοίνωση του Robert Pattinson ως του νέου James Bond, μας δίνει την ιδανική αφορμή να γυρίσουμε τον χρόνο πίσω και να θυμηθούμε πέντε αυτοκίνητα που σημάδεψαν την ιστορία του κινηματογραφικού πράκτορα. Δεν είναι απαραίτητα τα πιο γρήγορα ή τα ακριβότερα. Είναι εκείνα που συνδέθηκαν με σκηνές τις οποίες δύσκολα ξεχνά κανείς.

Aston Martin DB5 – Goldfinger (1964)

Αν υπάρχει ένα αυτοκίνητο που έχει ταυτιστεί όσο κανένα άλλο με τον James Bond, αυτό είναι η ασημί Aston Martin DB5. Έκανε το κινηματογραφικό της ντεμπούτο στην ταινία Goldfinger του 1964, με τον Sean Connery πίσω από το τιμόνι, και ουσιαστικά καθόρισε για πάντα το τι περιμένει το κοινό από ένα αυτοκίνητο του 007.

Η DB5 δεν ήταν απλώς ένα πανέμορφο βρετανικό grand tourer. Με τη βοήθεια του Q, μετατράπηκε σε ένα πραγματικό οπλοστάσιο με περιστρεφόμενες πινακίδες, αλεξίσφαιρη προστασία, καπνογόνα, εκτοξευτή λαδιού, πολυβόλα πίσω από τα φλας και, φυσικά, το περίφημο εκτινασσόμενο κάθισμα. H επιτυχία της ήταν τόσο μεγάλη ώστε εμφανίστηκε ξανά σε αρκετές μεταγενέστερες ταινίες, μεταξύ των οποίων τα GoldenEye, Skyfall, Spectre και No Time to Die. Περισσότερο από έξι δεκαετίες μετά, παραμένει το απόλυτο αυτοκίνητο του 007.

Lotus Esprit – The Spy Who Loved Me (1977)

Το 1977, ο Roger Moore απέκτησε ένα από τα πιο απίθανα αυτοκίνητα στην ιστορία του κινηματογράφου. Η λευκή Lotus Esprit που εμφανίστηκε στην ταινία The Spy Who Loved Me δεν είχε απλώς πυραύλους, νάρκες και άλλα εντυπωσιακά gadgets. Είχε τη δυνατότητα να μετατρέπεται σε υποβρύχιο. Στην περίφημη σκηνή καταδίωξης, ο Bond οδηγεί την Esprit μέχρι την άκρη μιας προβλήτας και πέφτει στη θάλασσα. Εκεί, το αυτοκίνητο μεταμορφώνεται σε υποβρύχιο, επιτρέποντάς του να ξεφύγει από τους διώκτες του. Η συγκεκριμένη σκηνή έγινε μία από τις πιο αναγνωρίσιμες στιγμές ολόκληρης της σειράς.

Aston Martin V8 Vantage – The Living Daylights (1987)

Μετά από αρκετά χρόνια απουσίας, η Aston Martin επέστρεψε δυναμικά στο πλευρό του 007 στην ταινία The Living Daylights του 1987, με τον Timothy Dalton στον ρόλο του Bond. Αυτή τη φορά, το αυτοκίνητο ήταν η επιβλητική V8 Vantage, ένα από τα πιο χαρακτηριστικά βρετανικά grand tourer της εποχής. Η V8 εφοδιάστηκε με πυραύλους, λέιζερ, ειδικό σύστημα προβολής πληροφοριών στο παρμπρίζ και ενισχυμένες δυνατότητες για καταδιώξεις. Σε μία από τις πιο χαρακτηριστικές σκηνές, ο Bond χρησιμοποιεί το αυτοκίνητο σε μια εντυπωσιακή καταδίωξη μέσα στο χιόνι.

BMW Z8 – The World Is Not Enough (1999)

Στα τέλη της δεκαετίας του 1990, η BMW απέκτησε έναν σημαντικό ρόλο στο κινηματογραφικό σύμπαν του Bond. Μετά τις Z3 και 750iL, η βαυαρική εταιρεία παρουσίασε στο The World Is Not Enough του 1999 την εντυπωσιακή Z8, με τον Pierce Brosnan πίσω από το τιμόνι. Το διθέσιο roadster διέθετε έναν ατμοσφαιρικό V8 κινητήρα και σχεδιασμό που συνδύαζε κλασικές αναφορές με σύγχρονη αισθητική. Στην ταινία, φυσικά, η Z8 είχε και τον απαραίτητο εξοπλισμό της MI6 με τηλεχειρισμό, θωράκιση τιτανίου και πυραύλους εδάφους-αέρος κρυμμένους στα εμπρός φτερά.

Η κινηματογραφική της διαδρομή, πάντως, δεν είχε αίσιο τέλος. Σε μία από τις πιο χαρακτηριστικές σκηνές, ένα ελικόπτερο εξοπλισμένο με τεράστιο περιστροφικό πριόνι κόβει την Z8 στα δύο.

Aston Martin DBS – Casino Royale (2006)

Με το Casino Royale του 2006, ο Daniel Craig συστήθηκε στο κοινό ως ο νέος James Bond. Μαζί του επέστρεψε και η Aston Martin, αυτή τη φορά με την DBS, ένα επιβλητικό μοντέλο που συνδύαζε υψηλές επιδόσεις με διακριτική πολυτέλεια.

Σε αντίθεση με τις παλαιότερες κινηματογραφικές Aston Martin, η DBS δεν βασίστηκε στα εντυπωσιακά gadgets. Αντιθέτως έμεινε στην ιστορία για μία από τις πιο θεαματικές σκηνές τροχαίου ατυχήματος που έχουν γυριστεί ποτέ. Το εντυπωσιακό stunt καταγράφηκε στο Guinness World Records, κάνοντας την DBS ένα από τα πιο αξιομνημόνευτα αυτοκίνητα της εποχής του Daniel Craig.

Και τώρα, ποιο αυτοκίνητο θα οδηγήσει ο νέος 007;

Η ανακοίνωση του Robert Pattinson ανοίγει ένα καινούργιο κεφάλαιο για τον James Bond. Ο σκηνοθέτης Denis Villeneuve θα αναλάβει την επόμενη ταινία, με σενάριο του Steven Knight, ενώ προς το παρόν δεν έχει αποκαλυφθεί ποιο αυτοκίνητο θα συνοδεύσει τον νέο 007.