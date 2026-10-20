Με αφετηρία τις λαμπερές βραδιές της Αθήνας, η Lepas γιορτάζει στην Κίνα την υψηλή αισθητική στο χώρο της αυτοκίνησης. Η αύρα από το φαντασμαγορικό ντεμπούτο της Lepas στο Golf της Γλυφάδας πλανάται ακόμα στην ατμόσφαιρα, ενώ η δυναμική της παρουσία στην Auto Athina 2026 άφησε τις καλύτερες εντυπώσεις στο ελληνικό κοινό. Τώρα, όμως, η μάρκα που έκανε την κομψότητα συνώνυμο της οδήγησης, δίνει τη σκυτάλη σε ένα διεθνές ραντεβού υψηλού κύρους.

Η ελληνική εταιρία με μια μικρή ομάδα από δημοσιογράφους του ειδικού τύπου βρίσκεται στην Κίνα για την πρώτη “Lepas Global Elegant Week”.

Με τον κοσμοπολίτικο αέρα να μεταφέρεται στη Wuhu της Κίνας, το πολυαναμενόμενο event ξεκίνησε στις 18 και θα διαρκέσει έως τις 24 Οκτωβρίου. Κάτω από τον εμπνευσμένο τίτλο “Together in Elegance”, η Lepas υπόσχεται μια εμπειρία που ξεφεύγει από τα στενά όρια της αυτοκίνησης και αγγίζει τη σφαίρα του lifestyle. Οι εκλεκτοί προσκεκλημένοι της θα έχουν το προνόμιο να βιώσουν από κοντά την πολυτέλεια και την τεχνολογική υπεροχή των μοντέλων L4, L6 και L8, παίρνοντας θέση πίσω από το τιμόνι.

Το μυστικό που θα κλέψει την παράσταση

Εκεί που η αγωνία κορυφώνεται, είναι στην αναμενόμενη παγκόσμια πρεμιέρα ενός ολοκαίνουργιου concept car. Κρατημένο ως επτασφράγιστο μυστικό, το νέο πρωτότυπο ετοιμάζεται να μαγνητίσει τα φωτογραφικά φλας με την εντυπωσιακή, ρέουσα σιλουέτα του. Πρόκειται για το όχημα που θα αποτελέσει τον καμβά για την επόμενη ημέρα των “Leopard Aesthetics”, της μοναδικής σχεδιαστικής ταυτότητας που προσδίδει στα μοντέλα της Lepas αυτόν τον ακαταμάχητο, αιλουροειδή δυναμισμό.