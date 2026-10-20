Για τη Maserati, το τελευταίο διάστημα δεν ήταν καθόλου εύκολο. Οι πωλήσεις υποχώρησαν δραματικά, οι ζημιές παρέμειναν υψηλές και το μέλλον της ιστορικής ιταλικής μάρκας βρέθηκε στο επίκεντρο συζητήσεων, με σενάρια για πιθανή πώληση ή αναζήτηση νέων στρατηγικών εταίρων να τροφοδοτούν την αβεβαιότητα.

Τώρα, η Stellantis επιχειρεί να αλλάξει το κλίμα. Ο διευθύνων σύμβουλος του ομίλου, Antonio Filosa, ξεκαθάρισε ότι η Maserati παραμένει μέρος του σχεδιασμού του και ανακοίνωσε πως τον Δεκέμβριο θα παρουσιαστεί στη Modena ένα συγκεκριμένο σχέδιο για το μέλλον της.

Το μήνυμα είναι σαφές. Aντί για συζητήσεις περί αποχώρησης από τον όμιλο, η Maserati θέλει να επιστρέψει στο προσκήνιο με νέα προϊόντα και τεχνολογία. Το δύσκολο κομμάτι, βέβαια, δεν είναι να ανακοινώσει το σχέδιο, αλλά να καταφέρει να το μετατρέψει σε περισσότερες πωλήσεις και βιώσιμη κερδοφορία.

Μόλις 7.900 αυτοκίνητα σε έναν χρόνο

Τα στοιχεία του 2025 δείχνουν το μέγεθος του προβλήματος. Η Maserati παρέδωσε περίπου 7.900 αυτοκίνητα, έναντι 11.300 το 2024. Πρόκειται για μείωση της τάξης του 30%, σε μια αγορά όπου οι απαιτήσεις των αγοραστών πολυτελών αυτοκινήτων παραμένουν υψηλές και ο ανταγωνισμός γίνεται όλο και πιο έντονος. Την ίδια στιγμή, τα έσοδα της μάρκας υποχώρησαν από περίπου 1,04 δισ. ευρώ το 2024 σε 726 εκατ. ευρώ το 2025. Η εταιρεία κατέγραψε προσαρμοσμένες λειτουργικές ζημιές ύψους 198 εκατ. ευρώ, ένα αποτέλεσμα που αποτυπώνει τις δυσκολίες της να διατηρήσει την εμπορική της δυναμική.

Μέσα σε αυτό το περιβάλλον, τα σενάρια για το ιδιοκτησιακό μέλλον της Maserati απέκτησαν ιδιαίτερη βαρύτητα. Η Stellantis έχει εξετάσει συνεργασίες με άλλες εταιρείες για να εξασφαλίσει τεχνολογία και να ενισχύσει την παραγωγική της δραστηριότητα, ενώ δημοσιεύματα έχουν αναφερθεί σε πιθανές επαφές με κινεζικούς ομίλους. Ο Antonio Filosa έχει δηλώσει ότι η Maserati δεν βρίσκεται προς πώληση, διαψεύδοντας τα σχετικά σενάρια.

Το μεγάλο SUV επιστρέφει – Νέα μορφή για την Quattroporte

Το πρώτο ουσιαστικό δείγμα της αλλαγής θα έρθει τον Δεκέμβριο, όταν η Maserati παρουσιάσει στη Modena δύο πρωτότυπα και το νέο στρατηγικό της σχέδιο.

Το ένα θα προαναγγέλλει την επιστροφή της μάρκας στην κατηγορία των μεγάλων πολυτελών SUV, εκεί όπου βρισκόταν μέχρι πρόσφατα το Levante. Η εταιρεία χρησιμοποιεί το συγκεκριμένο όνομα για να περιγράψει την επιστροφή στην κατηγορία E-SUV, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι έχουν ανακοινωθεί όλες οι λεπτομέρειες του μοντέλου παραγωγής.

Ακόμη πιο ενδιαφέρουσα είναι η προσέγγιση για τη νέα Quattroporte. Το ιστορικό όνομα της Maserati ενδέχεται να απομακρυνθεί από την παραδοσιακή μορφή του μεγάλου sedan. Σύμφωνα με τον επικεφαλής της μάρκας, Santo Ficili, το μελλοντικό μοντέλο θα μπορούσε να κινηθεί σχεδιαστικά ανάμεσα σε ένα shooting brake και ένα crossover, διατηρώντας χαμηλό αμάξωμα και μεγάλες διαστάσεις.

Μετά από μια χρονιά με μόλις 7.900 παραδόσεις και λειτουργικές ζημιές 198 εκατ. ευρώ, το ζητούμενο είναι πλέον να αποδείξει ότι μπορεί να ξαναγίνει ένας ισχυρός παίκτης στην αγορά των πολυτελών αυτοκινήτων.