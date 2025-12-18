Ο άνθρωπος πίσω από μεγάλες σχεδιαστικές επιτυχίες της Mercedes, αλλάζει σελίδα στην καριέρα του και από την 1η Φεβρουαρίου του 2026 δεν θα ανήκει πλέον στην οικογένεια της γερμανικής φίρμας.

Η καριέρα του Wagener στη Mercedes, ξεκίνησε το 1997 και ένα από τα πρώτα αυτοκίνητα που σχεδίασε ήταν η εμβληματική Mercedes-Benz SLR McLaren με τον V8 κινητήρα των 5.4λτ. Μάλιστα τη σχεδίασε μαζί με τον Gordon Murray, τον άνθρωπο πίσω από την McLaren F1.

Το 2008 έγινε επικεφαλής σχεδιασμού, επιβλέποντας την πρώτη γενιά Mercedes-AMG GT, της W222 S-Class και της W176 A-Class. Το 2016 ανέλαβε και τον ρόλο του Chief Design Officer ενώ την τελευταία δεκαετία, σχεδίασε τη νέα R232 SL, λάνσαρε τη σύγχρονη G-Class και είναι υπεύθυνος για το σχεδιασμό των ηλεκτρικών οχημάτων EQ της μάρκας.

Μερικά από τα πιο σύγχρονα αυτοκίνητα που βοήθησε να σχεδιαστούν είναι η νέα CLA, η ηλεκτρική GLC αλλά και το φουτουριστικό Vision Iconic, το οποίο αντιπροσωπεύει μια νέα σχεδιαστική κατεύθυνση για τη μάρκα.

Ο άνθρωπος που δεν μάσαγε τα λόγια του

Ο Wagener πρόσφατα επέκρινε το εσωτερικό των ανταγωνιστών της Mercedes. Συνέκρινε την καμπίνα του Concept C της Audi με ένα αυτοκίνητο που σχεδιάστηκε το 1995 και παραδέχτηκε ότι δεν ήταν οπαδός της οθόνης της BMW iX3 που εκτείνεται στη βάση του παρμπρίζ.

Ο Ola Källenius, πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου της Mercedes-Benz Group AG, έπλεξε το εγκώμιο του 57χρονου πλέον Wagener, λέγοντας ότι «η δημιουργικότητα και η αντίληψη του Wegener για το μέλλον του σχεδιασμού αυτοκινήτων, έχουν εμπλουτίσει δια βίου τη Mercedes-Benz».

Ο Gorden Wagener επέλεξε ο ίδιος να αποχωρήσει από τη Mercedes, ενώ ακόμα δεν έχει γίνει γνωστό, ούτε ποιος θα αναλάβει υπεύθυνος σχεδίασης της φίρμας, αλλά ούτε και ο επόμενος στόχος στην καριέρα του.