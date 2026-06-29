Μόλις λίγες εβδομάδες μετά την αμφιλεγόμενη παρουσίαση του πρώτου αμιγώς ηλεκτρικού μοντέλου της Ferrari, της Luce, το Μαρανέλο ανακοίνωσε μια σημαντική αλλαγή στη διοικητική του ομάδα.

Ο Enrico Galliera, ο άνθρωπος που βρισκόταν στο τιμόνι του τμήματος marketing και εμπορικής στρατηγικής της Ferrari για περισσότερα από 16 χρόνια, αποχωρεί από την ιταλική εταιρεία, με τη θέση του να αναλαμβάνει από την 1η Ιουλίου ο Massimiliano Di Silvestre, μέχρι πρότινος επικεφαλής της BMW Ιταλίας. Η Ferrari υποστηρίζει ότι η αποχώρηση είχε αποφασιστεί εδώ και καιρό, με τον Galliera να παραμένει στην εταιρεία έως την παρουσίαση της Luce πριν ακολουθήσει ένα νέο επαγγελματικό κεφάλαιο. Ωστόσο, η χρονική συγκυρία δύσκολα περνά απαρατήρητη.

Υπενθυμίζεται ότι η Luce, το πρώτο αμιγώς ηλεκτρικό μοντέλο στην ιστορία της Ferrari, προκάλεσε έντονες αντιδράσεις αμέσως μετά την αποκάλυψή της. Η σχεδίαση του μοντέλου, η οποία φέρει την υπογραφή της LoveFrom του πρώην επικεφαλής σχεδίασης της Apple, Jony Ive, δίχασε φίλους και επενδυτές της μάρκας, οδηγώντας ακόμη και σε σημαντική πτώση της μετοχής της εταιρείας τις πρώτες ημέρες μετά την παρουσίασή του.



Οι επικρίσεις δεν περιορίστηκαν μόνο στους φίλους της Ferrari. Ο πρώην πρόεδρος της εταιρείας, Luca di Montezemolo, είχε δηλώσει δημόσια ότι το νέο ηλεκτρικό μοντέλο δεν συνάδει με την ιστορία και τη φιλοσοφία της μάρκας, ενώ αντιδράσεις υπήρξαν και από αρκετούς αναλυτές της αγοράς που εξέφρασαν αμφιβολίες για την αποδοχή μιας ηλεκτρικής Ferrari αξίας άνω των 550.000 ευρώ.

Παρά τις αντιδράσεις, ο διευθύνων σύμβουλος της Ferrari, Benedetto Vigna, υποστηρίζει ότι το ενδιαφέρον των πελατών για τη Luce παραμένει ισχυρό, τονίζοντας ότι το νέο μοντέλο έχει προσελκύσει και υποψήφιους αγοραστές που μέχρι σήμερα δεν είχαν στην κατοχή τους κάποιο αυτοκίνητο της ιταλικής φίρμας.

Πλέον, ο Massimiliano Di Silvestre καλείται να διαχειριστεί μία από τις σημαντικότερες μεταβάσεις στην ιστορία της Ferrari, καθώς η εταιρεία επιχειρεί να εισέλθει στην εποχή της ηλεκτροκίνησης χωρίς να χάσει τον αποκλειστικό χαρακτήρα και την ταυτότητα που τη συνοδεύουν εδώ και δεκαετίες.