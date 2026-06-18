Η Tesla είχε ήδη τραβήξει τα βλέμματα όταν παρουσίασε το Cybercab, το διθέσιο αυτόνομο όχημα που δεν διαθέτει τιμόνι ούτε πεντάλ και προορίζεται να αποτελέσει τη βάση των μελλοντικών υπηρεσιών robotaxi της εταιρείας. Τώρα, νέα στοιχεία που προέκυψαν από έγγραφα πιστοποίησης στις ΗΠΑ αποκαλύπτουν για πρώτη φορά τα βασικά τεχνικά χαρακτηριστικά του μοντέλου και δείχνουν ότι οι μηχανικοί της Tesla έδωσαν απόλυτη προτεραιότητα στην ενεργειακή απόδοση.

Σύμφωνα με τα νέα δεδομένα, το Cybercab εξοπλίζεται με μπαταρία χωρητικότητας περίπου 48 kWh και έναν ηλεκτροκινητήρα ισχύος 219 ίππων που κινεί τους εμπρός τροχούς. Παρά το σχετικά μικρό πακέτο μπαταριών, η Tesla δηλώνει αυτονομία 418 μιλίων στον κύκλο μέτρησης της EPA, που αντιστοιχεί σε περίπου 672 χιλιόμετρα.

Το μυστικό βρίσκεται στο χαμηλό βάρος και στον εξαιρετικά αποδοτικό σχεδιασμό του οχήματος. Το Cybercab ζυγίζει μόλις 1.412 κιλά, ενώ η κατανάλωση ενέργειας μειώνεται αισθητά και από την άκρως αεροδυναμική σχεδίαση του. Το Cybercab δημιουργήθηκε εξαρχής ως αυτόνομο όχημα μεταφοράς επιβατών και όχι ως συμβατικό αυτοκίνητο που απέκτησε αργότερα δυνατότητες αυτόνομης οδήγησης. Η απουσία τιμονιού, πεντάλ και πολλών παραδοσιακών μηχανικών εξαρτημάτων επέτρεψε τη μείωση του βάρους και την καλύτερη εκμετάλλευση του διαθέσιμου χώρου.

Παράλληλα, η Tesla έχει ήδη ξεκινήσει την παραγωγή του μοντέλου στο εργοστάσιο του Τέξας, με τον Elon Musk να έχει δηλώσει στο παρελθόν ότι η τιμή του θα διαμορφώνεται κάτω από τις 30.000 δολάρια. Το Cybercab σχεδιάστηκε πρωτίστως για χρήση σε υπηρεσίες αυτόνομων μεταφορών, ωστόσο η εταιρεία δεν αποκλείει τη διάθεσή του και σε ιδιώτες πελάτες εφόσον το επιτρέψει το ρυθμιστικό πλαίσιο.

Το ερώτημα που παραμένει είναι πότε η τεχνολογία πλήρους αυτόνομης οδήγησης θα είναι έτοιμη ώστε να αξιοποιήσει πλήρως τις δυνατότητες του οχήματος. Αν και οι δοκιμές συνεχίζονται σε διάφορες πόλεις των Ηνωμένων Πολιτειών, η ευρεία εμπορική ανάπτυξη των robotaxi εξακολουθεί να εξαρτάται από τεχνικούς και κανονιστικούς παράγοντες.