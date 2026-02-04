Στο St. Moritz της Ελβετίας, τρεις από τις συνολικά 40 Bugatti Bolide οδηγήθηκαν πάνω στην παγωμένη λίμνη, σε ένα παραμυθένιο σκηνικό, πολύ μακριά από τις κλασικές πίστες δοκιμών ή τα περιβάλλοντα όπου τέτοια hypercars δοκιμάζονται. Για πρώτη φορά, τρία από αυτά τα εξαιρετικά σπάνια, υπερυψηλών επιδόσεων αυτοκίνητα «ξεχύθηκαν» μαζί σε συνθήκες χαμηλής πρόσφυσης, δημιουργώντας ένα θέαμα που δύσκολα θα επαναληφθεί (επιστρατεύτηκαν μάλιστα από αεροσκάφη μέχρι και επαγγελματίες αθλητές καλλιτεχνικού πατινάζ).

Η Bugatti Bolide είναι ένα hypercar που γεννήθηκε με στόχο να μεταφέρει την τεχνολογία και τις επιδόσεις ενός καθαρόαιμου αγωνιστικού αυτοκινήτου, σε ένα υπεραυτοκίνητο παραγωγής. Με πλαίσιο και αμάξωμα από ανθρακονήματα και τον θρυλικό W16 κινητήρα 8 λίτρων με τέσσερα turbo που αποδίδει 1.600 ίππους, η Bolide είναι ικανή να κάνει το 0-100χλμ./ώρα σε περίπου 2,2 δευτερόλεπτα και να φτάσει σε ηλεκτρονικά περιορισμένη ταχύτητα περίπου 380 χλμ./ώρα.

Αυτή τη φορά όμως δεν οδηγήθηκαν σε κάποια διάσημη πίστα, αλλά στην παγωμένη λίμνη της Ελβετίας. Ένα περιβάλλον που τα περισσότερα hypercars απλώς δεν θα τολμούσαν να προσεγγίσουν. Οι τρεις θαρραλέοι ιδιοκτήτες έβγαλαν τις Bolide… εκτός comfort zone, προσφέροντας ένα μοναδικό θέαμα πολλών εκατομμυρίων.

Το τριπλό σόου των Bolide συνέβη στο πλαίσιο της εκδήλωσης The I.C.E. St. Moritz, όπου οι ιδιοκτήτες hypercars και συλλεκτικών αυτοκινήτων μαζεύονται για να γιορτάσουν σε ένα ιδιαίτερο περιβάλλον. Εκτός από τις Bolide, στην εκδήλωση εμφανίστηκαν διάφορες εντυπωσιακές εκδόσεις της Bugatti Veyron, όπως οι Grand Sport Vitesse Soleil de Nuit και Meo Costantini.

Παρών στην εκδήλωση ήταν και ο Mate Rimac, επικεφαλής του ομίλου Bugatti Rimac, συνοδεύοντας δύο ηλεκτρικά Nevera, ενώ δεν δίστασε να συμμετάσχει και ο ίδιος στην κατάλευκη “πίστα” πίσω από το τιμόνι μίας σπάνιας Bugatti EB110. Το γεγονός ότι τρεις από τις 40 συνολικά Bugatti Bolide βρέθηκαν μαζί πάνω στον πάγο, αποδεικνύει την διάθεση για περιπέτεια των ιδιοκτητών τους, ακόμα και όταν το όχημα είναι σχεδιασμένο πρωτίστως για πίστα.

Δείτε και άλλα εντυπωσιακά αυτοκίνητα που δοκίμασαν τα όρια της πρόσφυσης στην παγωμένη επιφάνεια και το ατελείωτο χιόνι