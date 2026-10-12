Η Zeekr παρουσίασε στο Σαλόνι Αυτοκινήτου του Παρισιού το νέο 9X, τη μεγαλύτερη και πολυτελέστερη πρόταση της γκάμας της, η οποία πραγματοποιεί την πρώτη της εμφάνιση σε ευρωπαϊκή έκθεση αυτοκινήτου. Πρόκειται για ένα μεγάλο SUV που συνδυάζει την τεχνολογία Super Hybrid με επιδόσεις που παραπέμπουν σε σπορ κατασκευές, ενώ δίνει ιδιαίτερη έμφαση στην άνεση και τις ψηφιακές λειτουργίες.

Στην καρδιά του Zeekr 9X βρίσκεται ένα υβριδικό σύστημα με αρχιτεκτονική 900V, με τη συνολική ισχύ να φτάνει έως τους 897 ίππους. Η επιτάχυνση από στάση στα 100 χλμ./ώρα ολοκληρώνεται σε μόλις 4,1 δευτερόλεπτα, ενώ η τελική ταχύτητα αγγίζει τα 240 χλμ./ώρα. Σύμφωνα με τα στοιχεία της εταιρείας, η ηλεκτρική αυτονομία φτάνει έως τα 179 χλμ., ενώ η συνολική αυτονομία ανέρχεται στα 737 χλμ.

Εντυπωσιακές είναι και οι δυνατότητες φόρτισης, καθώς το σύστημα υποστηρίζει ταχυφόρτιση DC έως 330 kW, επιτρέποντας την αναπλήρωση της ενέργειας από το 10% στο 80% σε περίπου 9,5 λεπτά, υπό τις κατάλληλες συνθήκες.

Έξι ανεξάρτητα καθίσματα και τεχνολογία επόμενης γενιάς

Η καμπίνα ακολουθεί τη λογική μιας πολυτελούς λιμουζίνας, με έξι ανεξάρτητα καθίσματα κατανεμημένα σε τρεις σειρές. Στα υλικά περιλαμβάνονται δέρμα Nappa και ξύλινες επενδύσεις, ενώ το ηχοσύστημα της Naim διαθέτει 32 ηχεία.

Τα καθίσματα της πρώτης και της δεύτερης σειράς προσφέρουν λειτουργίες θέρμανσης, αερισμού και μασάζ, ενώ στον εξοπλισμό περιλαμβάνονται ηλεκτρικά υποπόδια και ψυγείο με δυνατότητα ψύξης ή θέρμανσης.

Στο ψηφιακό περιβάλλον, δύο επεξεργαστές Qualcomm Snapdragon 8295 υποστηρίζουν έξι οθόνες, μεταξύ των οποίων ψηφιακό πίνακα οργάνων, σύστημα επαυξημένης πραγματικότητας Head-Up Display και οθόνες για τους πίσω επιβάτες. Το πακέτο τεχνολογίας συμπληρώνεται από σύστημα υποβοήθησης οδηγού με αισθητήρα LiDAR στην οροφή και υπολογιστική πλατφόρμα NVIDIA DRIVE Thor, καθώς και από προηγμένες λειτουργίες ελέγχου του πλαισίου.

Το Zeekr 9X είναι ήδη διαθέσιμο για παραγγελία, με τις πρώτες παραδόσεις στην Ευρώπη να προγραμματίζονται για τον Ιανουάριο του 2027.