Το Citroën 2CV έγινε σύμβολο απλότητας και ελευθερίας, κερδίζοντας εκατομμύρια οδηγούς από το 1948 μέχρι το τέλος της παραγωγής του, το 1990. Τώρα, η γαλλική εταιρεία θέλει να μεταφέρει αυτή τη φιλοσοφία στην εποχή της ηλεκτροκίνησης και παρουσιάζει στο Σαλόνι Αυτοκινήτου του Παρισιού 2026 το νέο 2CV Concept.

Το πρωτότυπο βρίσκεται στο επίκεντρο της παρουσίας της Citroën στην έκθεση και εμείς το είδαμε από κοντά. Η πρώτη εντύπωση είναι ότι δεν πρόκειται για μια απλή προσπάθεια αντιγραφής του ιστορικού μοντέλου, αλλά για μια σύγχρονη ερμηνεία του, με αρκετές σχεδιαστικές αναφορές στο παρελθόν και ξεκάθαρο προσανατολισμό στις καθημερινές μετακινήσεις.

Μικρό, ηλεκτρικό και με στόχο τα 15.000 ευρώ

Με μήκος μόλις 3,76 μέτρα, το 2CV Concept είναι ένα ιδιαίτερα compact αυτοκίνητο, σχεδιασμένο για να κινείται εύκολα στην πόλη και να παρκάρει χωρίς δυσκολία. Η Citroën θέλει να επαναφέρει στο προσκήνιο τη λογική του μικρού, ελαφρού και πρακτικού αυτοκινήτου, σε μια αγορά όπου τα μοντέλα γίνονται ολοένα μεγαλύτερα και ακριβότερα.

Ο στόχος είναι το μοντέλο παραγωγής που σχεδιάζει η εταιρεία να παρουσιάσει έως το 2028 θα κατασκευάζεται στην Ευρώπη και θα έχει τιμή εκκίνησης περίπου 15.000 ευρώ. Η πρόταση τοποθετείται ανάμεσα στο Ami και το C3, με τη Citroën να επιδιώκει να κάνει την ηλεκτροκίνηση πιο προσιτή σε ένα ευρύτερο κοινό. Προς το παρόν, πάντως, μιλάμε για πρωτότυπο. Η εταιρεία δεν έχει ανακοινώσει ακόμη οριστικά στοιχεία για την ισχύ, τη χωρητικότητα της μπαταρίας ή την αυτονομία της έκδοσης παραγωγής.

Με σχεδιασμό που θυμίζει το αυθεντικό 2CV

Οι στρογγυλοί προβολείς, οι καμπύλες του αμαξώματος, η χαρακτηριστική οροφή και το πίσω μέρος με τη μαύρη πόρτα παραπέμπουν ευθέως στο ιστορικό μοντέλο. Ωστόσο, οι σύγχρονες φωτιστικές μονάδες LED, οι δυναμικότερες γραμμές και οι ζάντες 18 ιντσών δίνουν στο πρωτότυπο μια εντελώς διαφορετική παρουσία, ενώ η υφασμάτινη ανοιγόμενη οροφή αποτελεί ακόμη μία αναφορά στον χαρακτήρα του αυθεντικού 2CV.

Εσωτερικό με χρώμα, έξυπνες λύσεις και… αυγοθήκες

Η ίδια φιλοσοφία συνεχίζεται στην καμπίνα, όπου κυριαρχούν οι φωτεινές αποχρώσεις, τα κίτρινα καθίσματα με το καρό μοτίβο και τα υλικά που παραπέμπουν σε φυσικές υφές. Αντί για μια συμβατική κεντρική κονσόλα, υπάρχει ένα αφαιρούμενο καλάθι αποθήκευσης, ενώ το ιδιαίτερο Radioën λειτουργεί ως αποσπώμενο ραδιόφωνο και φορητό ηχείο. Μια τετράγωνη οθόνη αφής 8 ιντσών αναλαμβάνει τις ψηφιακές λειτουργίες, χωρίς να κυριαρχεί σε ολόκληρο το ταμπλό.

Μάλιστα οι θήκες στις πόρτες έχουν σχεδιαστεί ώστε να μπορούν να φιλοξενούν ακόμη και αυγά! Μια παιχνιδιάρικη αναφορά στην πρακτικότητα που χαρακτήριζε το 2CV από τη γέννησή του.

Θα γίνει πραγματικότητα;

Η Citroën στοχεύει σε βάρος περίπου ενός τόνου, θεωρώντας ότι η χαμηλή μάζα επιτρέπει τη χρήση μικρότερης μπαταρίας και βοηθά στον περιορισμό του κόστους. Το πρωτότυπο σχεδιάστηκε επίσης με γνώμονα την ευκολότερη επισκευή, με στοιχεία όπως οι ανεξάρτητοι προφυλακτήρες που μπορούν να αντικατασταθούν ξεχωριστά. Το μεγάλο στοίχημα, βέβαια, θα είναι η μετάβαση από το concept στο αυτοκίνητο παραγωγής, χωρίς να χαθεί ο χαρακτήρας του και χωρίς να ξεφύγει η τελική τιμή.