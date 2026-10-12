Στην σημερινή press day της φετινής έκθεσης αυτοκινήτου στο Παρίσι, πραγματοποιήθηκαν 60 παγκόσμιες πρεμιέρες. Μία από αυτές ήταν και το Monjaro EM-i, η νέα υβριδική ναυαρχίδα της Geely, που έρχεται με έως 334 ίππους, ηλεκτρική αυτονομία 116 χλμ. και συνολική που φτάνει τα 922 χλμ.

Το νέο μοντέλο συνδυάζει σύστημα κίνησης με δυνατότητα εξωτερικής φόρτισης, πλούσιο τεχνολογικό εξοπλισμό και έμφαση στους χώρους, επιχειρώντας να καλύψει τόσο τις καθημερινές μετακινήσεις όσο και τα μεγάλα ταξίδια.

Με μήκος περίπου 4,8 μέτρα και μεταξόνιο 2.845 χιλιοστών, το Monjaro EM-i δίνει έμφαση στην ευρυχωρία. Ο χώρος αποσκευών φτάνει τα 633 λίτρα και μπορεί να αυξηθεί έως τα 2.183 λίτρα με την κατάλληλη διαμόρφωση. Στην καμπίνα ξεχωρίζουν η κεντρική οθόνη 15,4 ιντσών, ο ψηφιακός πίνακας οργάνων 12,3 ιντσών, το Head-Up Display 25,6 ιντσών και το ηχοσύστημα 16 ηχείων ισχύος 1.000 Watt.

Στην κορυφαία τετρακίνητη έκδοση Ultra AWD, το υβριδικό σύστημα EM-i Super Hybrid αποδίδει έως 334 ίππους και 667 Nm ροπής, επιτρέποντας στο Monjaro EM-i να επιταχύνει από στάση στα 100 χλμ./ώρα σε μόλις 5,8 δευτερόλεπτα. Για όσους δεν χρειάζονται τετρακίνηση, οι προσθιοκίνητες εκδόσεις αποδίδουν 273 ίππους, με την αντίστοιχη επιτάχυνση να ολοκληρώνεται σε 7,7 δευτερόλεπτα.

Η γκάμα περιλαμβάνει τέσσερις εκδόσεις, με μπαταρίες τεχνολογίας LFP χωρητικότητας 18,4 ή 29,8 kWh. Σύμφωνα με τα στοιχεία της Geely, η ηλεκτρική αυτονομία φτάνει έως τα 116 χιλιόμετρα κατά WLTP, ενώ η συνολική αυτονομία αγγίζει τα 922 χιλιόμετρα. Η έκδοση Ultra υποστηρίζει ταχεία φόρτιση DC έως 78 kW, με τη φόρτιση από το 30% στο 80% να απαιτεί περίπου 15 λεπτά, σύμφωνα με την εταιρεία.

Στον εξοπλισμό περιλαμβάνονται επίσης προηγμένα συστήματα υποβοήθησης οδηγού, επτά αερόσακοι και περιμετρική απεικόνιση 540 μοιρών με λειτουργία «διαφανούς πλαισίου». Η Geely αναφέρει ότι το μοντέλο έχει προετοιμαστεί με στόχο την επίτευξη πέντε αστέρων στις δοκιμές Euro NCAP, χωρίς αυτό να αποτελεί ακόμη επιβεβαιωμένη αξιολόγηση.

Θα ακολουθήσει αναλυτικότερο ρεπορτάζ για το νέο Geely Monjaro EM-i, με περισσότερες πληροφορίες για την τεχνολογία, τον εξοπλισμό και τη θέση του στην ευρωπαϊκή αγορά.