Επιμέλεια: Γιώργος Παλληκάρης

Εκατοντάδες Tesla Cybertruck έχουν εντοπιστεί να παραδίδονται στις ιδιωτικές εταιρείες του Elon Musk, SpaceX και xAI, καθώς η Tesla αντιμετωπίζει προβλήματα πώλησης του ηλεκτρικού Pick-up.

Το Cybertruck αποδείχθηκε η πρώτη πραγματική εμπορική αποτυχία της Tesla.

Έχοντας σχεδιάσει παραγωγική ικανότητα άνω των 250.000 μονάδων ετησίως, η Tesla πουλάει επί του παρόντος το Cybertruck με ρυθμό 20.000 μονάδων ετησίως. Αλλά ακόμη και με πολύ χαμηλότερη παραγωγή, η αυτοκινητοβιομηχανία συχνά καταλήγει να έχει συσσωρεύσεις αποθεμάτων για το Cybertruck μιας και οι πωλήσεις δείχνουν να μειώνονται μέρα με τη μέρα.

Ο Elon τα αγοράζει για τις υπόλοιπες εταιρίες του

Ο Έλον Μασκ βρήκε μία… λύση, καθώς έβαλε τις ιδιωτικές του εταιρείες να αγοράσουν εκατοντάδες, αν όχι χιλιάδες, Cybertrucks. Πιο συγκεκριμένα, εκατοντάδες μοντέλα εντοπίστηκαν να παραδίδονται στα γραφεία της xAI αυτό το Σαββατοκύριακο, ενώ και η SpaceX παρέλαβε αρκετά την περασμένη εβδομάδα και αναμένεται να παραλάβει χιλιάδες τις επόμενες εβδομάδες.

Ο Wes Morrill, επικεφαλής μηχανικός της Cybertruck, σχολίασε την παράδοση στις εταιρίες του Elon: “Μου αρέσει να βλέπω τα εταιρικά βενζινοκίνητα οχήματα του στόλου, να αντικαθίστανται με Cybertruck. Όταν το σχεδιάζαμε, αυτό ήταν πάντα μέρος του ονείρου”.

Love to see the ICE support fleets from Tesla and SpaceX get replaced with Cybertruck. When we were engineering it, this was always part of the dream. Never imagined how hard the fleet photos at starbase would go. Looking forward to more of this https://t.co/M69ImCpamk pic.twitter.com/p1lf4FytY9 — Wes (@wmorrill3) October 7, 2025

Το πρώτο τρίμηνο του τρέχοντος έτους, η Tesla παρέδωσε 6.406 Cybertrucks, ακολουθούμενα από 4.306 στο δεύτερο τρίμηνο, ενώ οι παραδόσεις αυξήθηκαν ελαφρώς στις 5.385 στο τρίτο τρίμηνο. Ενώ αυτή η αύξηση του τρίτου τριμήνου μπορεί να φαίνεται θετική με την πρώτη ματιά, στην πραγματικότητα αποτελεί μείωση 62,6% από το τρίτο τρίμηνο του 2024, όταν 14.416 Cybertrucks βρήκαν αγοραστές.

Με αυτόν τον ρυθμό, η εταιρεία αναμένεται να ολοκληρώσει το έτος με περίπου 20.000 παραδόσεις, πολύ λιγότερες από τις περίπου 50.000 μονάδες που πουλήθηκαν το 2024.