Επιμέλεια: Γιώργος Παλληκάρης

Υπάρχουν πολλοί τρόποι για να πείσεις τους οδηγούς να είναι πιο προσεκτικοί πίσω από το τιμόνι. Τα πρόστιμα, οι εντατικοί έλεγχοι, η καλύτερη εκπαίδευση εξ αρχής. Η Κορέα όμως σκέφτηκε έναν ακόμα πιο έξυπνο τρόπο.

Οδηγείς σωστά και με ασφάλεια; Κερδίζεις χρήματα από μία εφαρμογή (Tmap)

Η λειτουργία είναι απλή: Το app στο κινητό καταγράφει την επιτάχυνση, το φρενάρισμα, τις στροφές και τα όρια ταχύτητας. Όσο πιο ομαλή και νόμιμη είναι η οδήγησή, τόσο υψηλότερη είναι η βαθμολογία. Οι πόντοι μεταφράζονται σε εκπτώσεις στην ασφάλεια αυτοκινήτου ή ακόμα και δωροεπιταγές σε μαγαζιά.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της εφαρμογής Tmap πέρυσι, η συμμετοχή στο πρόγραμμα Driving Score ξεπέρασε τα 19 εκατομμύρια οδηγούς, εκ των οποίων τα 10,1 εκατομμύρια συγκέντρωσαν αρκετά καλή βαθμολογία για να εξασφαλίσουν εκπτώσεις ασφάλισης.

«Είναι ένας από τους λίγους τρόπους όπου όλοι ωφελούνται όταν οι βαθμολογίες αυξάνονται», δήλωσε ο Chun Ji-yeon, του Ινστιτούτου Έρευνας Ασφαλίσεων της Κορέας. «Η ασφαλέστερη οδήγηση μειώνει τον κίνδυνο ατυχημάτων, οι ασφαλιστές εξοικονομούν αποζημιώσεις και οι οδηγοί εξοικονομούν χρήματα. Είναι μια σπάνια ευθυγράμμιση συμφερόντων».

Όπως συμβαίνει με όλες τις τεχνολογίες συνδεδεμένων αυτοκινήτων, η ασφάλεια συνοδεύεται από μια σοβαρή προειδοποίηση: την ιδιωτικότητα. Η συλλογή και η κοινοποίηση δεδομένων οδηγικής συμπεριφοράς δεν είναι μοναδική στην Κορέα. Στις ΗΠΑ, εταιρείες όπως η LexisNexis και αυτοκινητοβιομηχανίες όπως η GM έχουν καταλήξει σε αγωγές για το πώς τα δεδομένα οδήγησης που συλλέχθηκαν μέσω παρόμοιων εφαρμογών κοινοποιήθηκαν σε ασφαλιστές. Οι επικριτές προειδοποιούν ότι αυτό που ξεκινά ως εθελοντική παρακολούθηση μπορεί γρήγορα να μετατραπεί σε ένα ευρύτερο σύστημα επιτήρησης με λίγες διασφαλίσεις.

Οι ασφαλέστεροι δρόμοι είναι ένας παγκόσμιος στόχος και η οδήγηση με τη μορφή παιχνιδιών φαίνεται να ωθεί τους οδηγούς προς καλύτερες συνήθειες. Ταυτόχρονα, το κόστος αυτής της προόδου, η παράδοση δυνητικά ευαίσθητων δεδομένων, παραμένει ένα ανοιχτό ερώτημα.

Εσείς τι λέτε;