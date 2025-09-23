Επιμέλεια: Γιώργος Παλληκάρης

Πριν λίγες ημέρες, η Renault παρουσίασε τη νέα, έκτη γενιά του best seller της Clio. Με σχεδόν 17 εκατομμύρια μονάδες που έχουν πωληθεί από την πρώτη έκδοση το 1990, το Clio είναι «το γαλλικό αυτοκίνητο με τις καλύτερες πωλήσεις όλων των εποχών» και η νέα γενιά έρχεται να συνεχίσει αυτή την επιτυχία.

Αξίζει να πούμε πως η τρέχουσα πέμπτη γενιά του μοντέλου, ήταν και το best seller σε όλη την Ευρώπη για το πρώτο εξάμηνο του 2025, με περισσότερες από 130.000 μονάδες. Ένα μοντέλο που λατρεύτηκε με τον πετρελαιοκινητήρα του καθώς σημειώνει εντυπωσιακά χαμηλή κατανάλωση, έχοντας παράλληλα αξιοπιστία.

Ο Thierry Chavret, στο προσωπικό του λογαριασμό, ανάρτησε πως η παραγωγή της έκτης γενιάς του Clio, μόλις ξεκίνησε στο εργοστάσιο της Renault στην Προύσα της Τουρκίας. Μάλιστα ο ίδιος εκθείασε το συγκεκριμένο εργοστάσιο, χαρακτηρίζοντας το ως το πιο αποτελεσματικό, λειτουργικό και ποιοτικό, ενώ να πούμε πως η γαλλική εταιρία επένδυσε πάνω από 400 εκατ. ευρώ στο συγκεκριμένο με στόχο να παράγει ακόμα 3 μοντέλα μέχρι το 2027 και να γίνει “διεθνής εξαγωγικός κόμβος”.

Το νέο Clio είναι το επόμενο κεφάλαιο για αυτό το εργοστάσιο, το οποίο έχει κατασκευάσει πάνω από 5 εκατομμύρια μονάδες Clio από το 1971. Μάλιστα το εργοστάσιο στην Προύσα έχει ισχυρές τοπικές ρίζες, προμηθευόμενο πάνω από το ήμισυ των αγορών του από 90 εγχώριους προμηθευτές. Στεγάζει επίσης το κέντρο μηχανικής της Renault Technology Türkiye, το οποίο συμμετείχε στη διαδικασία ανάπτυξης του νέου Clio.

Η νέα γενιά του Clio πάντως, δεν θα έχει πλέον τον διάσημο πετρελαιοκινητήρα της φίρμας, καθώς τη θέση του παίρνει μία πλήρως υβριδική διάταξη. Το σύστημα E-Tech χρησιμοποιεί έναν ατμοσφαιρικό τετρακύλινδρο κινητήρα 1,8 λίτρων, σε συνδυασμό με δύο ηλεκτροκινητήρες για συνδυασμένη ισχύ 160 ίππων και 170 Nm ροπής. Τα μοντέλα βασικής έκδοσης θα χρησιμοποιούν έναν μικρότερο, μη εξηλεκτρισμένο υπερτροφοδοτούμενο τρικύλινδρο κινητήρα 1,2 λίτρων με 115 ίππους και 190 Nm ροπής, σε συνδυασμό είτε με χειροκίνητο είτε με εξατάχυτο αυτόματο κιβώτιο διπλού συμπλέκτη. Το Clio θα προσφέρεται επίσης με έναν κινητήρα Eco-G 1,2 λίτρων που λειτουργεί με υγραέριο (LPG), με ονομαστική ισχύ 120 ίππων και 200 ​​Nm.

