Από τον χιονισμένο Καναδά, viral έχει γίνει ένα νέο αμφίβιο όχημα που σχεδιάστηκε για να λύσει τα χέρια όσων πρέπει να φτάσουν εκεί που… δεν μπορεί να τους πάει κανένα άλλο όχημα.

Το Sasquatch XTX είναι πολύ περισσότερο από ένα απλό τετρακίνητο. Είναι ένα οριακά αμφίβιο όχημα φτιαγμένο για όλα τα τερέν, που μπορεί να μεταφέρει ανθρώπους και φορτίο πέρα από δύσβατα εδάφη και μέσα σε νερά.

Η καρδιά του οχήματος είναι ένας 1.8 λίτρων turbo-diesel κινητήρας 3 κυλίνδρων από τη Hyundai, που σε συνδυασμό με ειδικό αυτόματο κιβώτιο και τα τεράστια ελαστικά ARGO XT328 διαμέτρου 71 ιντσών, μπορεί να κινηθεί με έως 6χλμ./ώρα μέσα στο νερό και έως 40χλμ./ώρα στη στεριά.

Μάλιστα, το σύστημα ARGO Terrain Control επιτρέπει στον οδηγό να επιλέγει προγράμματα ανάλογα με το περιβάλλον, και το όχημα ρυθμίζει αυτόματα την πίεση των ελαστικών για βέλτιστη πρόσφυση και πλεύση.

Η καμπίνα είναι πιστοποιημένη κατά ROPS και μπορεί να φιλοξενήσει τέσσερα άτομα με σχετική άνεση, ενώ στο πίσω μέρος υπάρχει ένα πρακτικό “FlexBox” (χώρος φόρτωσης τύπου καρότσας pickup) με περίπου 1.600λτ. αποθηκευτικού χώρου.

Σε ποιους απευθύνεται;

Το Sasquatch XTX στοχεύει επαγγελματίες σε απομακρυσμένες περιοχές, ομάδες διάσωσης, επιχειρήσεις ενέργειας, ή υπηρεσίες που χρειάζονται πρόσβαση σε δύσβατους τόπους, από βάλτους και χιονισμένα βουνά, μέχρι λιμνούλες και ρηχά ποτάμια.

Φυσικά, δεν είναι ένα φτηνό όχημα και κοστίζει ανάλογα: η τιμή εκκίνησης για τα μοντέλα Sasquatch XTX κυμαίνεται γύρω στα 190.000 δολάρια, με την full extra έκδοση, να αγγίζει τα 250.000 δολάρια.