Επιμέλεια: Γιώργος Παλληκάρης

Η αναγέννηση της Lotus υπό την ιδιοκτησία της Geely προχωρά αργά. Μπορεί το σπορ αυτοκίνητο Emira να έδειξε πολλά υποσχόμενο, αλλά παρεμποδίστηκε από καθυστερήσεις στην παραγωγή και μια τιμή υψηλότερη από αυτή που όλοι περίμεναν. Τα ηλεκτρικά οχήματα Emeya και Eletre δεν έχουν αποδειχθεί ιδιαίτερα δημοφιλή, και επειδή κατασκευάζονται στην Κίνα, είναι απαγορευτικά ακριβά λόγω των δασμών.

Τώρα, η Lotus προσπαθεί να περιορίσει τις ζημιές, κάνοντας τεράστιες περικοπές θέσεων εργασίας.

Το BBC αναφέρει ότι η Lotus προχωρά σε 550 περικοπές θέσεων εργασίας στα κεντρικά της γραφεία στο Hethel του Ηνωμένου Βασιλείου, τα οποία απασχολούν συνολικά περίπου 1.300 υπαλλήλους. Η αυτοκινητοβιομηχανία δήλωσε «πιστεύουμε ότι αυτό είναι απαραίτητο για να διασφαλιστεί ένα βιώσιμο μέλλον για την εταιρεία στο σημερινό ταχέως εξελισσόμενο αυτοκινητοβιομηχανικό περιβάλλον, το οποίο αντιμετωπίζει αβεβαιότητα με τις ραγδαίες αλλαγές στις παγκόσμιες πολιτικές, συμπεριλαμβανομένων των δασμών».

Η Lotus επιβεβαίωσε τη «δέσμευσή» της στο Ηνωμένο Βασίλειο και δήλωσε ότι το κέντρο παραγωγής στο Hethel – το οποίο η αυτοκινητοβιομηχανία άνοιξε το 1966 – θα παραμείνει η βάση για τα σπορ αυτοκίνητα και τον μηχανοκίνητο αθλητισμό». Επιπλέον, η εταιρεία δήλωσε ότι «διερευνά ενεργά μελλοντικές ευκαιρίες ανάπτυξης για τη διαφοροποίηση του επιχειρηματικού μοντέλου της, μεταξύ άλλων μέσω κατασκευής από τρίτους».

Η αυτοκινητοβιομηχανία είχε προηγουμένως μειώσει 270 θέσεις εργασίας στο Hethel τον Φεβρουάριο. Κατέγραψε ζημίες 200 εκατομμυρίων δολαρίων το πρώτο εξάμηνο του 2024, παρά την κάποια δυναμική των πωλήσεων. Και οι προοπτικές για την αυτοκινητοβιομηχανία ήταν πολύ διαφορετικές πριν από ένα χρόνο από ό,τι είναι τώρα.

Η αλήθεια είναι πως η Lotus βρισκόταν μονίμως σε περίεργη οικονομική κατάσταση, ειδικά από τον θάνατο του ιδρυτή Κόλιν Τσάπμαν το 1982.