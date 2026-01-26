Η αγορά ασφάλισης αυτοκινήτου για ηλεκτρικά και ειδικά για έξυπνα, ημιαυτόνομα οχήματα δέχεται έναν σοβαρό… τεχνολογικό αναπροσανατολισμό στις ΗΠΑ με την είσοδο ενός νέου προϊόντος από την ψηφιακή ασφαλιστική Lemonade. Η εταιρεία, γνωστή για τα AI-powered μοντέλα τιμολόγησης, ανακοίνωσε ένα νέο πρόγραμμα «Autonomous Car Insurance» ειδικά σχεδιασμένο για οχήματα που χρησιμοποιούν λειτουργίες αυτόνομης οδήγησης, με κύριο στόχο τα Tesla εξοπλισμένα με το σύστημα Full Self-Driving (FSD).

Σύμφωνα με όσα αναφέρουν οι πρώτες δημοσιεύσεις για το πρόγραμμα, η ασφάλιση θα υπολογίζει την τιμή βάσει των πραγματικών χιλιομέτρων που διανύονται υπό την ενεργοποίηση του FSD και όχι μόνο με βάση τα παραδοσιακά κριτήρια. Η βασική υπόσχεση είναι ότι οι οδηγοί που επιτρέπουν στο σύστημα να αναλαμβάνει την οδήγηση θα βλέπουν μια μείωση περίπου 50% στο κόστος ανά χλμ. για όσο το Tesla τους κινείται με το FSD ενεργοποιημένο.

Η καινοτομία αυτού του ασφαλιστικού προϊόντος είναι ότι αξιοποιεί τα δεδομένα τηλεμετρίας του οχήματος (δεδομένα που μέχρι πρόσφατα ήταν δύσκολο να συγκεντρωθούν εκτός του οικοσυστήματος του κατασκευαστή) και τα χρησιμοποιεί για τον υπολογισμό κινδύνου και την τιμολόγηση. Αυτό σημαίνει πρακτικά ότι τα χλμ. στα οποία το FSD είναι ενεργό και, σύμφωνα με τα στοιχεία η περίπτωση ατυχήματος είναι μικρότερη, τιμολογούνται πολύ πιο χαμηλά απ’ ό,τι τα χλμ. που έχει τον έλεγχο ο ίδιος ο οδηγός.

Η πρωτοβουλία αυτή τονίζει πως οι ασφαλιστικές αγορές αρχίζουν να προσαρμόζονται όχι μόνο στις ηλεκτρικές μετακινήσεις αλλά και στις δυνατότητες ημιαυτόνομης οδήγησης, επαναπροσδιορίζοντας τον τρόπο με τον οποίο υπολογίζεται ο κίνδυνος και η ασφάλιση. Αν και το FSD της Tesla δεν θεωρείται ακόμη πλήρως αυτόνομη τεχνολογία καθώς το σύστημα παραμένει επιτηρούμενο από τον οδηγό και κατατάσσεται στο επίπεδο 2, η αξιοποίηση πραγματικών δεδομένων χρήσης για να επιβραβεύσει ασφαλέστερες συνθήκες οδήγησης είναι μια ένδειξη ότι η βιομηχανία είναι έτοιμη να πειραματιστεί με νέα μοντέλα τιμολόγησης.