Η Ferrari γέμισε τα ταμεία της τόσο πολύ το 2025, που όπως σας αναφέραμε σε χθεσινό άρθρο (δειτε το ΕΔΩ), θα δώσει σε κάθε έναν από τους 5.000 υπαλλήλους της, bonus 14.900 ευρώ. Όμως η μάρκα δεν σταματά να επενδύει και έτσι αναμένεται να παρουσιάσει μια σειρά νέων μοντέλων το 2026, ενισχύοντας την γκάμα της τόσο με παραδοσιακά V8 και V12 σύνολα, όσο και με επιλεγμένες εξηλεκτρισμένες εκδόσεις.

Η εταιρεία φαίνεται να συνεχίζει μια στρατηγική που συνδυάζει ισχυρά θερμικά σύνολα, υψηλές επιδόσεις και προσεκτική εισαγωγή ηλεκτρικών/υβριδικών διατάξεων, ενώ παράλληλα διατηρεί τον χαρακτήρα και τη μοναδική της ταυτότητα στον χώρο των supercars.

Ένα από τα σημαντικότερα νέα μοντέλα που αναμένονται είναι η Ferrari Daytona SP4, μια σκληροπυρηνική έκδοση με V12 κινητήρα υψηλών επιδόσεων. Το αυτοκίνητο θα τοποθετείται στο υψηλότερο άκρο της γκάμας, εστιάζοντας σε οδηγικές συγκινήσεις και απαράμιλλη απόδοση. Η SP4 φημολογείται ότι θα έχει ισχύ που θα ξεπερνά τους 800 ίππους, με κορυφαία αεροδυναμική και χαρακτηριστικό design.

Η Ferrari σχεδιάζει επίσης την 296 GTS Speciale, έκδοση που συνδυάζει απόδοση, ευελιξία και φυσικά στιλ. Η κάμπριο αυτή έκδοση, αναμένεται να προσφέρει απολαυστική οδήγηση με αναδιπλούμενη οροφή, φέρνοντας πλουσιότερη δυναμική.

Φυσικά (θέλοντας και μη) η Ferrari δεν αγνοεί την ηλεκτροκίνηση. Μέσα στα σχέδια για το 2026 είναι και εξηλεκτρισμένες εκδόσεις, πιθανώς σε μορφή υβριδικών Plug-in ή με υψηλή ηλεκτρική υποβοήθηση, που θα ενσωματώνουν προηγμένα συστήματα ανάκτησης ενέργειας και ηλεκτρικά boost για κορυφαίες επιδόσεις με μικρότερες ρύπους.

Highlight της χρονιάς θα είναι η πολυαναμενόμενη πρεμιέρα της πρώτης αμιγώς ηλεκτρικής Ferrari στην ιστορία, της Luce. Η συγκεκριμένη θα αποκαλυφθεί 25 Μαίου, με την εταιρία να έχει ήδη αποκαλύψει το εσωτερικό της, το οποίο μάλιστα επιμελήθηκε ο πρώην σχεδιαστής της Apple. Δείτε το ΕΔΩ.

Το γεμάτο πρόγραμμα για το 2026, δείχνει τη Ferrari να υπερασπίζεται την παράδοση των υψηλών επιδόσεων και τεχνολογικής καινοτομίας, αλλά και να ακολουθεί με στρατηγικό τρόπο τις τάσεις της αγοράς. Τι λέτε; Θα κερδίσει κοινό η νέα αμιγώς ηλεκτρική της δημιουργία;