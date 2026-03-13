Ιδιαίτερα δυναμικά ξεκίνησε το 2026 για την Geely, η οποία διατήρησε την πρωτιά στις πωλήσεις της κινεζικής αγοράς και τον Φεβρουάριο. Με 206.160 ταξινομήσεις τον περασμένο μήνα στην εγχώρια αγορά, η εταιρεία κατάφερε να εδραιωθεί στην κορυφή της μεγαλύτερης αγοράς αυτοκινήτου στον κόσμο.

Συνολικά, οι πωλήσεις της Geely από την αρχή του έτους έφτασαν τις 476.237 μονάδες, επιβεβαιώνοντας την ισχυρή δυναμική του κινεζικού ομίλου. Το αποτέλεσμα αυτό έρχεται ως συνέχεια της εξαιρετικής πορείας που κατέγραψε η εταιρεία το 2025, όταν οι παγκόσμιες πωλήσεις της ξεπέρασαν τα 4,11 εκατομμύρια οχήματα.

Πάνω από τις μισές πωλήσεις αφορούν οχήματα νέας ενέργειας

Σημαντικό στοιχείο των φετινών επιδόσεων της Geely αποτελεί η αυξανόμενη συμμετοχή των λεγόμενων οχημάτων νέας ενέργειας (NEV) στη συνολική γκάμα πωλήσεων. Συγκεκριμένα, περισσότερα από τα μισά αυτοκίνητα που πωλήθηκαν το πρώτο δίμηνο του έτους, αφορούν ηλεκτρικά, plug-in υβριδικά, υβριδικά ή μοντέλα με εναλλακτικά καύσιμα. Η επίδοση αυτή αντιπροσωπεύει αύξηση περίπου 10% σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2025, υπογραμμίζοντας τη σταθερή μετάβαση της εταιρείας προς την ηλεκτροκίνηση.

Ισχυρή άνοδος και στις εξαγωγές

Παράλληλα με τις επιδόσεις στην κινεζική αγορά, η Geely συνεχίζει να ενισχύει την παρουσία της και σε διεθνές επίπεδο. Τον Φεβρουάριο οι εξαγωγές της εταιρείας εκτός Ασίας έφτασαν τα 60.879 οχήματα, σημειώνοντας εντυπωσιακή αύξηση 138% σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του 2025. Αξίζει να σημειωθεί ότι περίπου τα δύο τρίτα αυτών των εξαγωγών (40.852 μονάδες) αφορούσαν επίσης οχήματα νέας ενέργειας.

Τα best seller μοντέλα

Το Geely EX5 έχει ξεπεράσει παγκοσμίως τις 250.000 πωλήσεις από την παρουσίασή του. Στην Ελλάδα, όπου λανσαρίστηκε το δεύτερο εξάμηνο του 2025, κατάφερε μέσα σε μόλις έξι μήνες παρουσίας να κλείσει τη χρονιά στη δεύτερη θέση πωλήσεων της κατηγορίας του.

Αντίστοιχη δυναμική παρουσιάζει και το Geely Starray EM-i, το οποίο έχει ήδη καταγράψει περισσότερες από 180.000 πωλήσεις παγκοσμίως. Στη χώρα μας παρουσιάστηκε μόλις πρόσφατα, ωστόσο ήδη υπάρχει έντονο ενδιαφέρον για το plug-in υβριδικό SUV, το οποίο ξεχωρίζει για τη μεγάλη συνδυαστική αυτονομία που φτάνει τα 996 χιλιόμετρα.

Τα καλύτερα νέα λοιπόν για την Geely, με φόντο και τη συμπλήρωση 40 ετών από την ίδρυσή της.