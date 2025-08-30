Επιμέλεια: Γιώργος Παλληκάρης

Η Toyota ακολούθησε μια διαφορετική προσέγγιση στην ηλεκτροκίνηση από άλλες αυτοκινητοβιομηχανίες και αυτό αποδίδει καρπούς. Η εταιρεία διαθέτει κάποια ηλεκτρικά οχήματα όπου τα χρειάζεται, αλλά ίσως το πιο σημαντικό είναι ότι προσφέρει άφθονα εξαιρετικά υβριδικά. Προσθέστε σε αυτό μια καλή γκάμα Pick-up στη Βόρεια Αμερική και είναι εύκολο να καταλάβει κανείς πώς η Toyota ξεπέρασε τις 900.000 παγκόσμιες πωλήσεις τον Ιούλιο του 2025, ένα νούμερο ρεκόρ για εκείνο τον μήνα.

Ιούλιος με παγκόσμιο ρεκόρ πωλήσεων

Συνολικά, η Toyota πούλησε μόνο τον Ιούλιο, 963.796 αυτοκίνητα.. Η Βόρεια Αμερική παραμένει η μεγαλύτερη αγορά της Toyota, με 254.298 πωλήσεις τον περασμένο μήνα, χάρη στην ισχυρή απόδοση των υβριδικών μοντέλων και τη μεγάλη ζήτηση για αγροτικά όπως τα νέα Tacoma και 4Runner. Και στην Ευρώπη όμως, όπου τόσες πολλές αυτοκινητοβιομηχανίες δυσκολεύονται, οι πωλήσεις της Toyota αυξήθηκαν επίσης σε ετήσια βάση.

Ακόμα και στην Κίνα, η οποία έχει αποδειχθεί εξαιρετικά δύσκολη για τις μη κινέζικες αυτοκινητοβιομηχανίες, η Toyota πέτυχε 151.669 πωλήσεις. Παράλληλα και στην εγχώρια αγορά της Ιαπωνίας, η Toyota πούλησε 135.249 αυτοκίνητα.

Συνολικά, η Toyota έχει πουλήσει τον εκπληκτικό αριθμό 6.058.731 αυτοκινήτων τους πρώτους 7 μήνες του 2025, εκ των οποίων πάνω από 2,9 εκατομμύρια έχουν κάποια ηλεκτρική υποβοήθηση. Από αυτά, περίπου τα 100.000 ήταν πλήρως ηλεκτρικά οχήματα.

Ο πρόεδρος και πρώην διευθύνων σύμβουλος της Toyota, Akio Toyoda, επικρίθηκε έντονα επειδή ευνοούσε τα υβριδικά έναντι των αμιγώς ηλεκτρικών οχημάτων. Τα νούμερα όμως, τον επιβεβαίωσαν με τον πιο εκκωφαντικό τρόπο.