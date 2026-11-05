Τι κοινό μπορεί να έχει μια Aston Martin με ένα καλό σκωτσέζικο ουίσκι; Περισσότερο απ’ όσο φαντάζεται κανείς! Δύο εμβληματικά βρετανικά ονόματα ενώνουν τις δυνάμεις τους και παρουσιάζουν το Glenfiddich 28 Years Old, ένα συλλεκτικό single malt Scotch whisky που έχει ωριμάσει για 28 χρόνια και σχεδιάστηκε με τη συμμετοχή της ομάδας σχεδιασμού της Aston Martin.

Η συνεργασία βασίζεται στην κοινή φιλοσοφία των δύο εταιρειών. Από τη μία πλευρά, η Aston Martin επιχειρεί να συνδυάζει την παράδοση άνω του ενός αιώνα με τη σύγχρονη τεχνολογία και τις επιδόσεις. Από την άλλη, η Glenfiddich επενδύει στην τέχνη της ωρίμανσης και στη δημιουργία νέων γευστικών προφίλ, χωρίς να χάνει τον χαρακτηριστικό της χαρακτήρα. Το αποτέλεσμα είναι μια έκδοση που δεν περιορίζεται στο περιεχόμενο της φιάλης, καθώς η ίδια η συσκευασία έχει σχεδιαστεί ώστε να αποτυπώνει τη σχεδιαστική ταυτότητα της Aston Martin.

28 χρόνια υπομονής και διαφορετικά βαρέλια

Το Glenfiddich 28 Years Old δημιουργήθηκε υπό την επίβλεψη του Malt Master της εταιρείας, Brian Kinsman, ο οποίος επέλεξε να συνδυάσει διαφορετικούς τύπους βαρελιών από αμερικανική και ευρωπαϊκή δρυ. Κεντρικό ρόλο παίζουν τα βαρέλια από παρθένα αμερικανική δρυ, τα οποία προσφέρουν έντονα στοιχεία μπαχαρικών και γλυκύτητας βανίλιας. Σε αυτά προστίθενται αποστάγματα που έχουν ωριμάσει σε ευρωπαϊκά βαρέλια Oloroso Sherry, προσδίδοντας μεγαλύτερο βάθος και πλούσιο χαρακτήρα, καθώς και παραδοσιακά βαρέλια πρώην bourbon, που συνεισφέρουν τις χαρακτηριστικές φρουτώδεις νότες της Glenfiddich. Σύμφωνα με την εταιρεία, ο συνδυασμός αυτός δημιουργεί ένα σύνθετο και έντονο αποτέλεσμα, στο οποίο κάθε τύπος βαρελιού προσθέτει τη δική του διάσταση.

Συσκευασία με σχεδιαστική υπογραφή Aston Martin

Η συνεργασία δεν σταματά στη δημιουργία του ουίσκι. Η ομάδα σχεδιασμού της Aston Martin συμμετείχε και στην ανάπτυξη της ειδικής συσκευασίας, αντλώντας έμπνευση από τις δυναμικές γραμμές των αυτοκινήτων της. Οι καμπύλες και οι επιφάνειες του κουτιού δημιουργούν μια αίσθηση κίνησης και βάθους, ενώ τα χρώματα Podium Green και οι έντονες χάλκινες λεπτομέρειες συνδυάζονται με το χαρακτηριστικό ελάφι της Glenfiddich. Στόχος είναι να συνυπάρχουν η σχεδιαστική ταυτότητα της αυτοκινητοβιομηχανίας και η παράδοση του σκωτσέζικου αποστακτηρίου.

Πότε κυκλοφορεί και σε ποιες αγορές θα διατίθεται;

Το Glenfiddich 28 Years Old αναμένεται να κυκλοφορήσει από τον Ιανουάριο του 2027. Η διάθεσή του θα περιοριστεί σε επιλεγμένα σημεία. Αυτό σημαίνει ότι δεν πρόκειται για μια έκδοση που θα διατεθεί ευρέως σε όλες τις αγορές, ενώ η επίσημη ανακοίνωση δεν αναφέρει ακόμη την τιμή πώλησης ή τον ακριβή αριθμό φιαλών που θα παραχθούν.

Και μια τελευταία υπενθύμιση: Η κατανάλωση αλκοόλ και η οδήγηση δεν συνδυάζονται.