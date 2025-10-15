Επιμέλεια: Γιώργος Παλληκάρης

Η Renault σήκωσε το σεντόνι του νέου R5 Turbo 3E στα τέλη του περασμένου έτους, αφού πρώτα το είχε παρουσιάσει ως concept το 2022. Ένα αγωνιστικό, ηλεκτρικό σύνολο που έχει σχεδιαστεί ως μια σύγχρονη ερμηνεία των θρυλικών Renault 5 Turbo και Turbo 2.

Ο μικρός αυτός πύραυλος κάθεται σε τεράστιους τροχούς 20 ιντσών, ενώ διαθέτει δύο ηλεκτροκινητήρες στο πίσω μέρος. Ο καθένας αποδίδει 277 ίππους, με τη συνολική ισχύ στα 555 άλογα και το 0-100 να έρχεται σε μόλις 3 δευτ. την ώρα που η τελική ταχύτητα αγγίζει τα 270χλμ. Φυσικά ένα τόσο ισχυρό σύνολο που ενώνει την ιστορία με τις τεχνολογίες του σήμερα, κοστίζει αναλόγως μιας και η μάρκα το κοστολογεί στα 155.000 ευρώ.

Το ηλεκτρικό hatchback έκανε την πρώτη του δημόσια εμφάνιση στους δρόμους του ιστορικού Tour de Corse στο γαλλικό νησί της Κορσικής, δίνοντάς μας μια γεύση από τις δυνατότητές του στην… καύση ελαστικών. Ωστόσο, προσέλκυσε επίσης αρνητικά σχόλια για έναν απροσδόκητο λόγο: τη σχεδόν απόλυτη σιωπή του.

Το νέο μοντέλο οδηγήθηκε από τον πρεσβευτή της Renault, Julien Saunier, ο οποίος δήλωσε: «Είναι ένα πραγματικό θηρίο. Έμεινα έκπληκτος από την επιτάχυνση, η οποία δεν εξασθενεί όταν επιταχύνεις, το φρενάρισμα που είναι εξαιρετικά ισχυρό αλλά εύκολο στη ρύθμιση, και την ικανότητά του να εκτελεί θεαματικές αλλά ελεγχόμενες πλαγιολισθήσεις.

Ενώ το επίσημο βίντεο της Renault ήταν “ντυμένο” με μουσική, ένα σύντομο κλιπ που δημοσιεύτηκε στο Instagram αποκάλυψε μια διαφορετική ιστορία. Ο ηλεκτρικός κινητήρας του Turbo 3E είναι τόσο αθόρυβος που ακουγόταν μόνο το τρίξιμο των ελαστικών και το χαλίκι που έπεφτε από το κάτω μέρος του αμαξώματος.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Autocar (@autocar_official)



Πολλά σχόλια επικεντρώθηκαν στην απουσία θορύβου από τον κινητήρα, με ένα να υπονοεί ότι ακόμη και ένα τεχνητό soundtrack θα «βελτίωνε σημαντικά» την εμπειρία. Άλλοι προχώρησαν ένα βήμα παραπέρα, ζητώντας από τη Renault να προσθέσει έναν κινητήρα καύσης ή τουλάχιστον ένα υβριδικό σύστημα για να αποκαταστήσει μέρος του πνεύματος του αρχικού R5.

Βέβαια να πούμε πως το R5 Turbo 3E δεν είναι απλά μια ενισχυμένη έκδοση του R5 E-Tech παραγωγής, αλλά ένα εξατομικευμένο «μίνι-supercar» που κατασκευάστηκε με τη βοήθεια της Alpine. Ένα εντυπωσιακό σύνολο που ζυγίζει μόλις 1.450 κιλά.

Η Renault θα κατασκευάσει 1.980 μονάδες του R5 Turbo 3E μεταξύ 2027 και 2029, με περίπου 1.000 να έχουν ήδη βρει αγοραστή. Το ηλεκτρικό hyper hatch έχει τιμή 155.000 ευρώ και είναι διαθέσιμο στην Ευρώπη, το Ηνωμένο Βασίλειο, τη Μέση Ανατολή, την Ιαπωνία και την Αυστραλία.