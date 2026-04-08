Το συγκεκριμένο Atlas Amphibious ATV εμφανίστηκε σε δημοπρασία και κατάφερε να τραβήξει το ενδιαφέρον, όχι μόνο λόγω της σπανιότητάς του, αλλά κυρίως λόγω των δυνατοτήτων του. Γιατί δεν πρόκειται για ένα απλό 4×4, αλλά για ένα όχημα που μπορεί να κινηθεί κανονικά στη στεριά και να συνεχίσει… στο νερό.

Ο σκοπός του είναι ξεκάθαρα να πηγαίνει εκεί που τα υπόλοιπα σταματούν. Διαθέτει πλήρως σφραγισμένο αμάξωμα και τεράστια ελαστικά, τα οποία όχι μόνο του επιτρέπουν να κινείται σε ακραία εδάφη, αλλά λειτουργούν και ως μέσο πλεύσης στο νερό.

Κάτω από το «στρατιωτικό» αμάξωμα κρύβεται ένας turbodiesel κινητήρας 1.5 λίτρων, που αποδίδει 90 ίππους και συνδυάζεται με χειροκίνητο κιβώτιο 5 σχέσεων. Μπορεί να μην ακούγεται εντυπωσιακό σε νούμερα, αλλά εδώ το παιχνίδι παίζεται αλλού. Στη ροπή, στην πρόσφυση και στην ικανότητα να περνά από σημεία που ένα συμβατικό SUV δεν θα πλησίαζε καν.

Το Atlas διαθέτει τετρακίνηση και ειδικό σύστημα διεύθυνσης που του επιτρέπει να κινείται με διαφορετικούς τρόπους, ακόμα και με “crab steering” (πλαγίως) για δύσκολα περάσματα. Παράλληλα, μπορεί να μεταφέρει έως και 10-12 άτομα, κάτι που το κάνει ιδανικό όχι μόνο για περιπέτεια, αλλά και για επαγγελματική χρήση, όπως διασώσεις ή αποστολές σε δύσβατες περιοχές.

Στη στεριά φτάνει περίπου τα 60χλμ./ώρα ενώ στο νερό κινείται με ταχύτητα έως 7χλμ./ώρα, ώστε να μπορεί να περάσει ποτάμια, λίμνες ή πλημμυρισμένες περιοχές χωρίς κανένα πρόβλημα.

Σε πρόσφατη δημοπρασία, ένα τέτοιο Atlas έπιασε τα 120.000 δολάρια.