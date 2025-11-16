Επιμέλεια: Γιώργος Παλληκάρης

Μπορεί οι αυτοκινητοβιομηχανίες να βιάστηκαν να κάνουν all in στην ηλεκτροκίνηση, η αγορά όμως είχε άλλη άποψη. Τα νούμερα πωλήσεων EV οχημάτων ανεβαίνουν μεν, αλλά με πολύ πιο αργό ρυθμό από αυτό που υπολόγιζαν οι CEO των εταιριών, και πλέον υπάρχει μία εκ νέου επένδυση σε θερμικά σύνολα.

Χαρακτηριστικό παράδειγμα ο καινοτόμος νέος ατμοσφαιρικός κινητήρας της Boreham Motorworks ο οποίος ονομάζεται Boreham Ten-K. Ο συγκεκριμένος είναι 2.1λτ. ζυγίζει 85 κιλά, αποδίδει 324 άλογα και στροφάρει μέχρι τις 10.000σ.α.λ.

Μάλιστα έχει τοποθετηθεί στο αναγεννημένο Ford Escort Mk1 RS της Boreham και διαθέτει: σύγχρονα ηλεκτρονικά και διπλό εκκεντροφόρο με ιμάντα, ενώ στρόφαλος, μπιέλες, ξηρό κάρτερ, βάση και κάλυμμα εκκεντροφόρου άξονα, είναι κατεργασμένα από συμπαγή μεταλλικά μπλοκ (μαζί με ειδική χύτευση λεπτής στρώσης μετάλλου, χάρη σε χρήση 3D εκτύπωσης).

Και άλλες εταιρείες όμως διευρύνουν τα όρια των κινητήρων εσωτερικής καύσης. Η Omoda & Jaecoo παρουσίασε έναν κινητήρα με θερμική απόδοση 48%, η οποία θα μπορούσε να μεταφραστεί σε μείωση κατανάλωσης καυσίμου περίπου 2,5%. Παράλληλα, η Horse Powertrain, παγκόσμιος προμηθευτής συστημάτων μετάδοσης κίνησης, παρουσίασε μια οικογένεια range extender κινητήρων, συμπεριλαμβανομένης μιας υβριδικής έκδοσης που λειτουργεί τόσο με βενζίνη όσο και με πετρέλαιο.

Οι αυτοκινητοβιομηχανίες, για να επιβιώσουν, οφείλουν να παράγουν αυτό που θέλουν οι αγοραστές και αυτό σημαίνει ότι ο κινητήρας καύσης θα συνεχίσει να κυριαρχεί για καιρό ακόμα.